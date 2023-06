Economia capixaba começa 2023 com alta de 4,5%, de acordo com dados do IJSN

6 de junho de 2023

A economia capixaba começou 2023 apresentando forte aceleração. De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (06), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registou crescimento de +4,5% nos três primeiros meses do ano. O resultado foi mais que o dobro do apresentado pelo Brasil, que ficou em +1,9%.

O levantamento mostrou ainda que a atividade econômica estadual cresceu em todas as bases de comparação temporal avaliadas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, a alta foi de +2,5%, revertendo as quedas registradas nos dois trimestres imediatamente anteriores. O valor foi o mesmo no acumulado ao longo do ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, a expansão foi de +1,3%.

Estiveram presentes na divulgação o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas. Eles destacaram o bom desempenho da economia capixaba e o ambiente de negócios favorável no Espírito Santo.

“São dados extraordinários! O Espírito Santo voltou a crescer e a crescer bem. Geração de emprego com carteira assinada, retomada da atividade econômica. Motivos que dão energia para o Estado continuar trabalhando muito para incentivar o dia a dia do empreendedor, os responsáveis por fazer as riquezas. O compromisso do Governo é criar um bom ambiente de negócios para facilitar, para simplificar, para desburocratizar processos”, comentou Ricardo Ferraço.

O vice-governador falou ainda sobre a vocação e a capacidade do Estado em atrair novos investimentos. “O Espírito Santo tem vocações e vamos seguir com trabalho para atração de novos e de mais investimentos, que são importantes para oportunidades e renda, favorecendo o crescimento coletivo. Temos um Estado equilibrado, com capacidade de investimento que estimula a atividade econômica, contratando obras, contratando serviços que são outra fatia importante de contribuição para o crescimento econômico e social capixaba”, completou.

“Estamos trabalhando o eixo da qualificação profissional e o eixo da tecnologia em conjunto. E o resultado do PIB aponta para um crescimento em serviços profissionais de +10,7%. Podemos afirmar que existe a contribuição dos programas de qualificação oferecidos pelo Governo do Estado, um diferencial do Espírito Santo diante dos demais estados. Quando se tem um Estado com esse grau de organização, investindo em programas de qualificação para atender à demanda de mercado, você proporciona resultados como este”, explicou Bruno Lamas.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, também destacou o crescimento alcançado no primeiro trimestre e os fatores que mais contribuíram para expansão do PIB. “A economia do Espírito Santo iniciou 2023 com crescimento duas vezes superior à média nacional. Esse resultado é decorrente, sobretudo, do ambiente econômico equilibrado, cenário de atração e expansão de investimentos e desempenho positivo do setor terciário”, pontuou.

Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do Estado no primeiro trimestre de 2023 foi de R$ 45,4 bilhões, em valores correntes. Em valores acumulados dos últimos quatro trimestres, o PIB nominal totalizou R$ 181,6 bilhões, maior valor alcançado na série histórica.

Resultados

De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o resultado positivo se deve em grande parte aos avanços dos setores de Serviços, que cresceu +8,8%, e de Comércio varejista ampliado, que apresentou expansão de + 9,9% no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

No setor varejista, o destaque ficou com vendas de Veículos, motocicletas, partes e peças, com crescimento de +17,6%, e também no Varejo restrito (+4,8%). Em Serviços, houve acréscimos de +11,4% em Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, e de +10,7% em Serviços profissionais, administrativos e complementares. Já em Serviços prestados às famílias, houve redução de -3,9%.

A Indústria Geral poderia ter contribuído para uma alta ainda maior do PIB capixaba. O setor apresentou recuo de -2,9%, impactado pelo resultado da indústria de transformação (-11,5%). O sinal positivo veio da Indústria extrativa, que apontou crescimento de +2,3% no período.

“Outra boa notícia para a indústria extrativa é a previsão de chegada de um novo navio-plataforma, que deve começar a operar já no próximo ano, na porção capixaba da Bacia de Campos, ampliando a produção de petróleo e gás no Espírito Santo”, observou o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Antonio Ricardo Freislebem da Rocha.

Em relação à agricultura capixaba, os resultados esperados para as principais culturas mostram expectativa de aumento na produção em cinco delas: Coco (+9,5%), Banana (+2,1%), Pimenta-do-reino (+1,6%), Cacau (+0,8%) e Mandioca (+0,8%). Por outro lado, outras cinco tendem a apresentar redução: Mamão (-18,1%), Café Arábica (-17,4%), Café Conilon (-9,7%), Tomate (-2,4%) e Cana-de-açúcar (-0,5%).

Cálculo do PIB Trimestral

Desde 2009, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) passou a realizar o cálculo do Indicador de PIB Trimestral. Esse indicador reflete a situação econômica no curto prazo, antecedendo o cálculo do PIB anual, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além do Espírito Santo, apenas outros cinco estados adotam essa metodologia: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo. O Indicador Trimestral de PIB do Espírito Santo 1º trimestre de 2023 está disponível no site do IJSN.