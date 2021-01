Wendel Lima é o novo presidente da Câmara de Guarapari, José Carlos Araújo em Piúma e Edinho É Demais, Anchieta

today1 de janeiro de 2021 remove_red_eye48

Neste primeiro dia de 2021, 01/01, tomaram posse dos cargos para os quais foram eleitos no pleito de novembro de 2020 os novos prefeitos, vices e vereadores.

Todas as solenidades foram transmitidas pelas redes sociais sem a presença de público, em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19.

Logo pela manhã, às 9h, a Câmara de Guarapari começou os trabalhos dando posse ao prefeito reeleito Edson Magalhães (PSDB) e seu vice Leozildo Dias Silva (DEM), e também dos vereadores.

Após a posse, a cerimônia continuou para eleger a nova mesa diretora, que administrará o Legislativo em 2021/2022. Apenas uma chapa foi registrada, “Uma história que se renova”, que venceu por 15 votos contra 2 e composta por: Presidente: Wendel Santana Lima; 1º Vice-Presidente: Carlos Eduardo dos Santos Nascimento; 2º Vice-Presidente: Francisco de Assis Pereira Duarte; 1ª Secretária: Kamila Carvalho Rocha e 2ª Secretária: Sabrina Buback Astore.

Piúma

Já na “Cidade das Conchas”, a posse do prefeito Paulo Cola (Cidadania) e o vice Pastor Ezequias (PMB), aconteceu às 10h. Paulo venceu as eleições com apenas 25 votos de diferença do segundo colocado, Samuel Zuqui (PSDB).

A solenidade, que foi presidida pelo vereador reeleito e mais votado da cidade, Tobias Scherrer (Solidariedade), deu posse também aos outros vereadores eleitos.

No final da cerimônia foi eleita a nova mesa diretora, onde duas chapas concorreram:

Chapa 1

Presidente: José Carlos Araújo

Vice-Presidente: Elber Luiz

Secretário: Daniel Etcheverry

Chapa 2

Presidente: Jorge Miranda

Vice-Presidente: Bernadete Calenzani

Secretário: Bruno da Oi

Sagrando-se vencedora a chapa 01 por 6 votos a 5.

Anchieta

Além da posse do prefeito reeleito Fabrício Petri (PSB) e seu vice Carlos Waldir (MDB), a sexta-feira foi marcada com a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Anchieta.

O grupo liderado pelo vereador Edinho É Demais (MDB) venceu por unanimidade, e ele será o novo presidente da Casa de Leis por dois anos (2021-2022) e terá como vice-presidente Renan Delfino (PP) e Secretária Tereza Mezadri (PSB).