Edson Magalhães inaugura Praça Irineu José Vicente, em Guarapari

today15 de dezembro de 2021 remove_red_eye58

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, inaugurou no último domingo (12), a tão aguardada Praça Irineu José Vicente, no Centro, que contou também com a presença de vereadores, lideranças, empresários, representante do judiciário.

O novo espaço conta com área para recreação, banca de revista, cafeteria, pergolados, playground, paisagismo, parquinho, bancos, lixeiras, iluminação, banheiros masculino e feminino com acessibilidade, entre outros.

Durante a solenidade, o presidente da Associação de Moradores do Centro, Themístocles Neto, falou sobre a importância do comprometimento de todos em cuidar da praça. “O apelo que eu faço é que todos olhem por essa praça, pois sabemos que não é possível o poder público estar presente o tempo todo. É com muito prazer que recebemos essa praça hoje”, disse ele.



A vereadora Rosana Pinheiro, representante do executivo na Câmara, falou um pouco sobre quem foi Irineu José Vicente. “Anteriormente a praça se chamava Governador Bley, depois recebeu o nome de Irineu José Vicente, cidadão guarapariense, jardineiro, que com amor e criatividade cuidava desta praça com muito zelo”.



O vereador Dudu Corretor, vice-presidente da Câmara, falou sobre a grandiosidade da obra. “Essa praça ficou linda, era uma obra muito aguardada pela população e que agora está toda equipada e tudo com muita qualidade”. Além da vereadora Rosana Pinheiro e do vereador Dudu Corretor, também estiveram presentes os vereadores Denizart (Zazá) e Max Júnior.



O prefeito agradeceu a todos os profissionais envolvidos na obra e falou do papel de cada cidadão. “Não podemos esquecer de nossos deveres enquanto cidadão, temos que cuidar do patrimônio público. Temos aqui uma obra de qualidade, entregue pela prefeitura e cabe a todos, o dever de cuidar dela. Esse é um patrimônio da população”, finalizou.