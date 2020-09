ELEIÇÕES 2020 | PTB, MDB e Solidariedade de Piúma lançam pré-candidatos a vereador

14 de setembro de 2020

A convenção do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Solidariedade e MDB oficializaram na noite de hoje, 14, os pré-candidatos que participarão das próximas eleições municipais com o objetivo de disputar uma vaga no Legislativo. O ato se deu no Spaço Delta, bairro Scherrer.

Os partidos afirmaram apoio a pré-candidatura da prefeita em exercício, Martha Scherrer. “Teremos nomes muito bons e novos para pôr à disposição da população piumense no pleito deste ano para vereadores. Já na majoritária reafirmamos nosso total apoio a atual gestora do município Martha Scherrer. Estamos juntos, que venham as eleições 2020”, disse o presidente do PTB de Piúma, Fabrício Desidério.

“O que mais influenciou na decisão de apoiar a prefeita em exercício, Martha Scherrer, foi o fato dela ser uma guerreira e mostrar a que veio. Temos que dar sequência a esse trabalho que ela vem fazendo. No momento é a mais preparada para essa continuidade”, afirma o presidente do MDB municipal, Marco Xavier.

Vale ressaltar que, pelas novas regras, a partir desta eleição, não é mais permitida a coligação entre partidos para lançar vereadores (proporcional) e sim somente para prefeito (majoritária).