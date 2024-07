Toninho disparado na liderança em Marataízes e Luiz Capinzal na rejeição

Por Fabiano Peixoto

Uma pesquisa eleitoral registrada sob o número ES-04366/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi publicada pelo jornalista Alan Fardin na manhã desta sexta-feira (12). Realizada pelo instituto Direta Consultoria e Publicidade, a pesquisa entrevistou 600 eleitores em Marataízes nos dias 5 e 6 de julho de 2024. O plano amostral foi elaborado pelo estatístico Gabriel Antônio Torres Pinto.

Segundo o jornal Opinião ES, a pesquisa faz parte de uma série de levantamentos sobre a corrida eleitoral em municípios capixabas. Com uma margem de erro de 3,96% para mais ou para menos e um grau de confiança de 95%, destaca-se pela auditagem com gravação de áudio das entrevistas e geolocalização das coletas, sendo considerada a mais segura da região.

Intenções de voto estimuladas

Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, o ex-prefeito Toninho Bitencourt (Podemos) aparece na liderança com 45,83% das intenções de voto. Em segundo lugar, com 17%, está o atual vereador Luiz Capinzal (Republicanos), apoiado pelo prefeito Tininho Batista. O atual vice-prefeito Jaiminho Machado (PL) ocupa o terceiro lugar com 9,83%. Os eleitores que rejeitam todos os candidatos listados somam 9%, enquanto 3,67% declararam voto branco ou nulo e 14,63% ainda estão indecisos.

Rejeição dos candidatos

Bitencourt apresenta a menor rejeição entre os candidatos, com 12,50%. Machado tem rejeição de 15,33%, e Capinzal é o mais rejeitado, com 22,50%. Os eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos são 27,50%, e os que rejeitam todos somam 5,83%. Os indecisos em relação à rejeição atingem 16,33%.

Avaliação do governo municipal

A pesquisa também avaliou a gestão do prefeito Tininho Batista. Entre os entrevistados, 42,33% consideram a gestão “muito boa” ou “boa”, 41% como “regular” e 16,67% como “ruim” ou “muito ruim”.

Transferência de votos

Apesar dos índices de aprovação, Tininho Batista não consegue transferir seu capital político para fortalecer a candidatura de Luiz Capinzal. Quando questionados sobre votar em um candidato apoiado pelo atual prefeito, 56,50% disseram que não votariam, 23,67% afirmaram que votariam e 19,83% estão indecisos.

Definição do voto

A pesquisa revelou ainda a convicção dos eleitores em relação ao voto. Entre os entrevistados, 54% declararam que o voto está “definido” e não mudarão de opinião, 35,67% disseram que “poderiam mudar” e 10,33% ainda estão indecisos.

Análise individual dos pré-candidatos

Os entrevistados também expressaram suas opiniões individualmente sobre cada pré-candidato, permitindo avaliar o grau de aceitação, rejeição e conhecimento dos eleitores em relação a cada nome.

Jaiminho Machado (PL):

“Conheço e votaria com certeza”: 9,50%

“Conheço e poderia votar”: 20,17%

“Conheço e não votaria”: 24,17%

Não conhecem: 35,16%

Indecisos: 11%

Luiz Capinzal (Republicanos):

“Conheço e votaria com certeza”: 14,33%

“Conheço e poderia votar”: 18,33%

“Conheço e não votaria”: 24,33%

Não conhecem: 32,83%

Indecisos: 10,17%

Toninho Bitencourt (Podemos):

“Conheço e votaria com certeza”: 39,83%

“Conheço e poderia votar”: 20,33%

“Conheço e não votaria”: 17,33%

Não conhecem: 11,50%

Indecisos: 11%

