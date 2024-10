Eleitor deve atualizar até sábado (05) app do E-Título

Recomendação é da Justiça Eleitoral para votação nas eleições municipais deste domingo (6)

Os eleitores que quiserem votar com o e-Título nas eleições municipais de 2024 precisam conferir a versão do aplicativo antes de domingo (6), dia da votação. A atualização do aplicativo no celular até sábado (5) é uma recomendação da Justiça Eleitoral.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 46 milhões de brasileiros têm contas cadastradas no aplicativo, porém, quase metade ainda precisa fazer a atualização do sistema. A orientação da Justiça Eleitoral é que a atualização app seja feita com antecedência para evitar problemas por conta do volume de acessos simultâneos no dia da eleição.

Como fazer

O usuário deverá acessar a loja virtual do seu celular (Google Play ou Apple Store), buscar pelo aplicativo e-Título e atualizar. Após o download, o cidadão vai precisar informar os dados pessoais e fazer a conferência da biometria (para quem tem a biometria coletada pela Justiça Eleitoral).

Vale destacar que os eleitores poderão continuar votando normalmente com outro documento oficial com foto: a carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis); o passaporte; o certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva); a carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei; ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).