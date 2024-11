Em Anchieta Léo Abrantes anuncia mais secretários para sua gestão

O prefeito eleito de Anchieta, Léo Abrantes, anunciou na manhã desta sexta-feira (29/11), o nome de mais 4 secretários municipais para compor sua gestão, que começa em janeiro próximo.

Em entrevista a uma emissora de rádio da cidade, Léo falou sobre as escolhas e divulgou os nomes dos futuros secretários de Assistência Social, Governo, Administração e Meio Ambiente.

Também já foram confirmados para a gestão de Léo os nomes de Shuana Louzada Cypriano, Mateus Vettoraci e Renato Lorencini, respectivamente, para as pastas da Educação, Desenvolvimento e Saúde.

“Estamos trabalhando muito para iniciar 2025 com um time de primeira e com um desejo grande de oferecer o melhor para a população de Anchieta e seus visitantes. Não tenho dúvida que o resultado irá fazer com que Anchieta se desenvolva cada vez mais”, disse Léo Abrantes.

CONHEÇA OS NOVOS SECRETÁRIOS

Paula Louzada Martins

Mestrado em Educação. Pós-graduada em Gestão Pública e Gestão Educacional, graduada em Pedagogia e em Terapias Integrativas e Complementares. Foi Vice-prefeita, Secretária de Educação, Secretária de Administração, Secretária de Governo e Secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos.

Na iniciativa privada atuou por mais de 20 anos no MEPES e na docência do ensino superior (São Camilo e Pitágoras).

Jilvan Carvalho dos Santos

45 anos, bacharel em Direito. Atuação na gestão de Edival Petri 2005-2008 como Coordenador do Setor de Contratos e Convênios e 2009-2012 como Gerente de Licitações e Contratos. Na gestão do Fabrício Petri atuou como Pregoeiro Oficial, Secretário Adjunto de Infraestrutura e atualmente como Agente de Políticas Públicas atuando na Secretaria Municipal de Governo.

Sofia Nogueira de Almeida

Técnica em Meio Ambiente, graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Auditoria e Perícia Ambiental , pós-graduada em Recursos Hídricos. Cursando MBA em Gestão Pública e Inovação.

Consultora Ambiental autônoma, 2018 – 2020; Secretária Municipal de Meio Ambiente na Prefeitura de Piúma , 2019-2024

Tamyris Dias Tristão da Costa



Guarda Civil Municipal de Anchieta. Formada em Direito e pós-graduada em Direito Penal.