GUAÇUÍ | Marcelo Santos se reúne com prefeito, lideranças e anuncia investimentos

today3 de março de 2022 remove_red_eye97

Presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado esteve na cidade para acompanhar de perto as demandas da região.

O deputado estadual Marcelo Santos esteve nesta quinta-feira (3) no município de Guaçuí para reforçar o apoio a todos os moradores das regiões Sul e Caparaó do Estado. Ao lado do prefeito Marcos Jauhar e de lideranças da região, o parlamentar visitou Associações e participou de reuniões com o intuito de alinhar e acompanhar demandas importantes para o desenvolvimento da cidade.

“Me reuni com lideranças de diversos segmentos do município, como pastores, empresários, secretários da administração municipal, vereadores e lideranças locais, falando do nosso trabalho em prol de Guaçuí e recebendo suas demandas para trabalharmos junto ao Governo do Estado e liberar esses investimentos. São recursos em infraestrutura, na área social e em diversos outros setores que farão com que a cidade possa crescer e se desenvolver”, ressaltou o parlamentar.



No início da manhã, ao lado do prefeito e do vereador Zé Ruim, o deputado participou de uma reunião com representantes da Cooperativa de Transportes da Região Sul (Coopersules), em que foram solicitadas melhorias na infraestrutura urbana, com o intuito de proporcionar segurança viária de transportes e passageiros.



Seguindo com a agenda do dia, o parlamentar visitou a Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais da Região Sul e Caparaó do Espírito Santo (Sulcaflor), um importante setor que reúne produtores de sete municípios e que gera emprego e oportunidades para a agricultura familiar.

Ainda pela manhã, o parlamentar fez uma visita à Sulcaflor. (foto: Bruno Fritz)

“Na sede da prefeitura, me reuni com a equipe do Executivo municipal para fazermos um acompanhamento das demandas que já trouxemos para Guaçuí, como o recapeamento do Vale do Sol, além de recursos para o desassoreamento de córregos que cortam a cidade, construção de pontes e compras de máquinas e equipamentos. Também já garantimos emenda para a Associação de Catadores de Recicláveis de Guaçuí (Asguamar), para que o município seja referência no cuidado com o meio ambiente”, comentou o deputado e presidente da Comissão de Infraestrutura (CoinfraES).



Na parte da tarde, o parlamentar concedeu entrevista a uma estação de rádio local para conversar com a população da cidade e anunciou investimentos em áreas como infraestrutura que estão sendo feitos, em parceria com o Governo do Estado, na cidade.

Marcelo Santos em reunião com a equipe do Executivo municipal, na sede da Prefeitura de Guaçuí. (foto: Bruno Fritz)

“O Guaçuí Atlético Clube faz um trabalho muito bacana, com mais de 300 crianças do município e que, através do esporte, ajuda a formar cidadãos responsáveis. Fiz questão de visitá-los e reforçar nosso apoio à instituição”.



De olho na saúde da região, Marcelo Santos esteve na Santa Casa de Guaçuí, onde lembrou do trabalho que vem desenvolvendo com entidades filantrópicas, como Santa Casa, Apaes e Pestalozzi. “É gratificante poder ver o nosso trabalho tão bem aproveitado nessas obras”, expôs o vice-presidente da Assembleia Legislativa. “No ano passado já conquistamos recursos para compra de equipamentos e medicamentos e seguiremos contribuindo para que a Santa Casa permaneça oferecendo atendimento digno para toda a região Sul do Espírito Santo”, complementou.



Amanhã (04), o deputado Marcelo Santos segue com agendas na região Sul, visitando Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante.