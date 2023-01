Empresa de produtos de higiene, saúde e nutrição amplia operações no Espírito Santo

A Reckitt Hygiene Comercial, empresa de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição anunciou, nesta segunda-feira (09), a ampliação de suas operações no Espírito Santo. O anúncio ocorreu durante evento no Centro de Distribuição comercial da empresa, em Viana.

A empresa é parte do Grupo Reckitt, multinacional que possui grandes marcas em seu portfólio, como Veja, Strepsils, Vanish, Sustagen, Harpic, Veet, SBP, Olla, Lysol, Jontex, Bom Ar, Naldecon, Luftal, Detefon, Repelex, Dermodex, entre outras. A Reckitt opera no Estado desde 2019 com uma unidade logística até então localizada no município de Serra. Agora, expande as suas operações com uma nova unidade, de maior capacidade, no município de Viana.

O secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc, destacou que o Espírito Santo está situado em uma posição privilegiada. “Estamos em um raio de mil quilômetros dos maiores centros consumidores do País. Então é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado explorarmos nossa vocação logística. O Governo trabalha incessantemente neste sentido, sob orientação do governador Renato Casagrande, e conta com a parceria de municípios que também pensam o desenvolvimento de forma estratégica”, disse.

Duboc citou o exemplo do município de Viana, que vislumbrou as potencialidades dos segmentos de comércio eletrônico e de logística para o desenvolvimento local. “Temos aqui o entroncamento de duas importantes BRs (101 e 262). O anúncio de hoje também é uma oportunidade de escrevermos mais uma importante página na história do município”, completou.

“O Espírito Santo se destaca pela boa ambiência de negócios que oferece. Um Estado com incentivos fiscais atraentes, estabilidade fiscal, segurança jurídica e institucional, competitivo, com mão de obra qualificada e localização estratégica. Esses fatores são primordiais não só para atrairmos novos negócios, mas também para que as empresas que aqui estão, como a Reckitt Hygiene Comercial, permaneçam e ainda busquem ampliar suas operações no Estado. Um anúncio como o realizado aqui hoje, traz ainda mais desenvolvimento e oportunidades para os capixabas”, ressaltou a subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo.

A companhia é aderente ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). A expansão integra um projeto de reestruturação da malha logística da companhia e da disponibilidade de produtos no Brasil e possui objetivo de melhorar a logística da companhia. A ampliação da operação Espírito Santo atenderá ao Estado de Minas Gerais e parte de São Paulo, além do Estado, Rio de Janeiro e Nordeste, já atendidos atualmente.

“Mais do que ampliar e otimizar as entregas, garantindo uma distribuição mais eficiente em tempo reduzido, a unidade também viabiliza um mix maior de marcas do nosso portfólio em um mesmo espaço, abastecendo clientes com tipos e tamanhos de negócio diversos”, afirma Marcus Galvani, diretor de Supply Services da Reckitt Hygiene Comercial.

O novo Centro de Distribuição de Viana vai gerar 100 empregos diretos e indiretos. Mais de 20 fornecedores do Espírito Santo e de outros estados foram contratados para a implementação do empreendimento, que foi implementado em tempo recorde – apenas seis meses.

Este é o terceiro Centro de Distribuição da Reckitt Hygiene Comercial no Brasil, sendo responsável por quase 40% de toda a movimentação de produtos da divisão. A capacidade de armazenamento do CD de Viana é de 20 mil posições pallets, o equivalente a mais de um milhão de caixas que serão movimentadas no local.

A previsão anual da empresa, a partir de 2023, é de expedição de 13 milhões de caixas e um faturamento anual de R$ 1,3 bilhão.

Em 2021, a operação local da empresa chegou a movimentar 8,5 milhões de caixas e faturou R$ 810 milhões, atendendo às demandas de clientes e consumidores baseados nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Nordeste.

O anúncio da ampliação contou ainda com a presença da equipe e diretoria da Reckitt Hygiene Comercial, do prefeito de Viana, Wanderson Bueno.