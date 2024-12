Empresa vence licitação, mas não entrega decoração natalina para prefeitura de Anchieta

A empresa MP3 distribuição e Importação de Utilidades deixou a cidade de Anchieta sem ornamentação para o Natal deste ano.

A MP3 foi vencedora de um processo licitatório iniciado em julho e concluído em outubro. A ordem de fornecimento para a entrega dos adereços natalinos foi assinada no mesmo mês, no dia 21.

A não entrega do material deixa Anchieta sem a tradicional ornamentação, considerada uma das mais bonitas de toda a região.

“Temos feito insistentes cobranças à empresa e as desculpas para não entrega do material são as mais diversas. Não nos resta outra opção senão tomar as medidas legais cabíveis”, disse Caio Mozzer, Secretário Municipal de Turismo de Anchieta.

Na manhã desta sexta-feira (06) a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Anchieta emitiu uma nota oficial sobre o assunto.

NOTA OFICIAL SOBRE A DECORAÇÃO NATALINA EM ANCHIETA

A Prefeitura Municipal de Anchieta vem a público informar as razões pelas quais a cidade ainda não recebeu a decoração natalina que tanto encanta moradores e visitantes. Tal situação decorre do não cumprimento contratual por parte da empresa MP3 Distribuição e Importação de Utilidades, vencedora da licitação para venda dos enfeites natalinos.

A prefeitura informa, ainda, que todos os trâmites da licitação obedeceram prazos para que a entrega fosse feita com a antecedência suficiente que o período exige.

O certame foi aberto em 16 de julho e concluído em outubro. O pedido do material realizado no dia 16 de outubro e a ordem de fornecimento assinada em 21 de outubro.

Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para que a empresa seja responsabilizada por sua conduta.

Lamentamos profundamente os transtornos e a frustração que essa situação causa a todos nós moradores, que aguardamos por essa época do ano para celebrar com alegria e encanto.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência enquanto busca solução para amenizar o problema gerado.

06 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA