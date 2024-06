Empresário quer apoio de Gandini para virar prefeito de São Mateus

Marcus Azevedo Batista, o Marcus da Cozivip, já tem o apoio de seis partidos: Podemos, Partido Novo, Solidariedade, PRD, PRTB e Avante, mas buscou parceria com o deputado estadual do PSD

O empresário Marcus Azevedo Batista, o Marcus da Cozivip (Podemos), já tem o apoio de seis partidos: o Podemos, o Partido Novo, Solidariedade, PRD, PRTB e o Avante para disputar a Prefeitura de São Mateus este ano, mas ele quer mais. Sua pretensão é juntar todas as pessoas de bem que buscam um futuro melhor para a cidade. Por isso, ele procurou o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e foi recebido no gabinete do parlamentar, na Assembleia Legislativa, na tarde do dia 27 de junho, para um bate-papo.

“Sou pré-candidato a prefeito de São Mateus. Tive uma conversa muito boa com o deputado Gandini, que demonstrou uma preocupação com o desenvolvimento da cidade. Ele teve uma evolução na vida pública: foi vereador por três mandatos e está no segundo, como deputado estadual. Tem experiência e um olhar estratégico para as políticas públicas. É alguém que quero contar, inclusive contribuindo com boas ideias para um futuro mandato”, declarou o empresário.

Se depender do apoio de Gandini, a parceria poderá se consolidar. O deputado elogiou a postura do empresário e destacou que São Mateus precisa de homens que projetam o futuro da cidade.

Marcus da Cozivip tem 46 anos, é casado com Talita e pai de dois filhos (Lucas e Laís). É um empresário que atingiu o sucesso atuando no ramo de cozinhas industriais. Junto com o irmão Rodrigo, ele comanda uma empresa que está classificada entre as 10 maiores do setor no país, prestando serviço de hotelaria marítima.

“Em meados de 2000, nós produzíamos de 90 a 100 refeições por dia, com 20 funcionários. Hoje, temos mais de 1.100 funcionários e oferecemos mais de 12 mil refeições por dia. Atuamos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Fornecemos marmitas para empresas voltadas principalmente para a área do petróleo (navios e plataformas), mas também para as de celulose, revendas de carros e comércio. Nossa matriz fica em São Mateus, mas temos filiais em Linhares, na Serra e em Campos dos Goytacazes (RJ)”, conta, com orgulho.

Para Marcus, que nasceu em Linhares, mas passou 24 anos de sua vida em São Mateus, chegou a hora de retribuir ao povo mateense tudo que recebeu e ao local onde constituiu a família.

“Caso eu conquiste a confiança do eleitor, meu trabalho será voltado para reestruturar as áreas de saúde, educação e segurança pública. Quero deixá-las mais eficientes, com entregas melhores para o contribuinte. Minha prioridade é o empreendedorismo. Várias cidades próximas estão recebendo indústrias. São Mateus não pode ficar de fora. A atração de investimentos será uma prioridade do meu futuro mandato”, afirmou, lembrando que a convenção que deverá oficializar o seu nome à prefeitura ocorrerá no próximo dia 20.

CAFÉ

Antes disso, ele recebeu neste sábado (29), no escritório do Podemos de São Mateus, o presidente regional do partido, o deputado federal Gilson Daniel, além de lideranças de legendas aliadas.

O empresário disse, inclusive, que está confiante em ainda contar com o apoio do PSB, partido do governador Renato Casagrande, após o ex-deputado estadual e atual diretor-presidente do DER-ES, Eustáquio de Freitas, ter desistido de concorrer, o que ele garante ter sido uma decisão acertada em favor do município.

“O Podemos está na base do governador. O presidente regional do Podemos, o deputado Gilson Daniel, já foi secretário, é um parceiro do governo. Estamos conversando com o partido”, informou, destacando que o chefe do Poder Executivo estadual tem investido forte na cidade, o que está em sintonia com seu plano de governo.

Casagrande anunciou na quarta (26) a macrodrenagem de Guriri, um investimento de mais de R$ 300 milhões, o que para o empresário será fundamental para garantir a infraestrutura local para o morador e, também, para fortalecer a atividade turística de São Mateus.

“Além disso, ele (Casagrande) está fazendo o hospital do Contorno e a duplicação da rodovia que liga a sede de São Mateus a Guriri. São grandes obras estaduais na cidade. Quero, como prefeito, manter essa parceria”, declarou.

A corrida pela Prefeitura de São Mateus está concorrida. Além de Marcus da Cozivip (Podemos) também estão na briga: Carlinhos Lyrio (Republicanos), Amadeu Boroto (MDB), Nilis Castberg (PL), Professora Zenilza Pauli (PT), Cássio Caldeira (PP), Henrique Follador (PDT) e Ferreira Júnior (Rede).