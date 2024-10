Empresários do Espírito Santo e Minas Gerais visitam Samarco e ampliam visão do negócio

Empresários de Guarapari, Anchieta e Piúma, no Espírito Santo, visitaram o Complexo de Ubu, em Anchieta, no dia 05 de setembro. A iniciativa, realizada pelo Força Local, visa aproximar ainda mais as empresas locais e parceiras da Samarco. Vinte e sete empreendedores participaram da visita com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a empresa, seus valores, necessidades e operações, além de fortalecer a parceria selada pelo programa que é desenvolvido pela empresa desde 2020.

Para o diretor e proprietário do Grupo Social Saúde, empresa de Medicina e Engenharia do Trabalho, David Moreno Pires, visitar o complexo UBU e conhecer sua estrutura, operações, processos e procedimentos foi um divisor de águas na sua trajetória profissional.

“Essa experiência nos proporcionou uma compreensão profunda das práticas de excelência que fazem da Samarco um ícone no setor de mineração. A imersão no ambiente operacional nos inspira a adotar novas abordagens e a aprimorar nossos próprios processos, fortalecendo nossa capacidade de oferecer serviços de alta qualidade, alinhados às melhores práticas do mercado”, afirmou.

Durante a visita, o grupo recebeu informações sobre os diversos processos operacionais, desde a extração e beneficiamento, no Complexo de Germano, até o transporte dos minérios, pelotização e embarque.

“Conhecer o processo completo nos permitiu compreender melhor as complexidades e desafios enfrentados. Essa iniciativa não apenas ampliou nosso conhecimento técnico, mas também fortaleceu nosso relacionamento com a equipe da Samarco, promovendo um intercâmbio de ideias e melhores práticas”, destacou.

A gerente-geral de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, avaliou que “foi um momento para fortalecer a parceria entre a Samarco e os empresários locais. Quanto mais informações os fornecedores tiverem sobre nossa empresa e nossos valores, mais preparados eles estarão para atender nossas demandas e de outras empresas da região de maneira segura, eficiente e competitiva”.

Minas Gerais

Dezessete fornecedores de Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara e Catas Altas, em Minas Gerais, também conheceram o Complexo de Germano, em Mariana, em agosto.

O empresário Ricardo Rolim, da Rima Engenharia, de Ouro Preto, Minas Gerais, ressaltou os benefícios de participar das atividades do Força Local. “A partir do programa, a Samarco nos orienta sobre como trabalhar para uma grande empresa, e promove nosso desenvolvimento durante toda a jornada. O programa, como o próprio nome diz, incentiva a gente a querer ser cada vez melhor em nossas atividades junto à comunidade local”.

Força Local

O programa visa fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde a empresa atua em Minas Gerais e no Espírito Santo. A iniciativa busca desenvolver e implantar processos integrados de gestão sintonizados com a realidade das empresas para atender às suas necessidades, melhorar a eficiência e a eficácia do negócio e otimizar seus resultados, criando condições de autonomia para que construam bases sólidas para sua sustentabilidade e crescimento. Entre as atividades oferecidas pelo programa estão as rodadas de negócios, workshops, palestras e capacitações, realizadas com parceiros locais.

foto arquivo Samarco