Encontro conservador marca lançamento de candidatura em Vitória

today4 de setembro de 2024 remove_red_eye49

Quatro deputados federais de outros estados estarão em Vitória nesta quinta-feira, dia 05 de setembro, para o lançamento de candidatura de Dárcio Bracarense, candidato a vereador do PL na capital.

Os deputados bolsonaristas Coronel Meira (PL/PE), Sílvia Waiãpi (PL/AP), Cabo Gilberto Silva (PL/PB) e Carla Zambelli (PL/SP) reforçam o encontro que terá a presença do deputado Lucas Polese, do Senador Magno Malta e do candidato a prefeitura de Vitória, Assumção.

Dárcio Bracarense é ativista conservador desde 2011 e foi candidato a deputado federal em 2022 e obteve 16.360 votos. Sua atuação na Coordenação dos trabalhos na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e também como Secretário Geral da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção aproximou o candidato capixaba de diversos nomes fortes do campo conservador.

“Fico extremamente feliz pelo apoio dessas pessoas que foram fundamentais em todos os trabalhos que desenvolvi na Câmara. Recebi também o apoio e incentivo de outros parlamentares como o Deputado Caveira (PL/PA), Zucco (PL/RS), Hélio Bolsonaro (PL/RJ) e Marcos Pollon (PL/MS) e sei que poderei contar com eles durante a minha jornada na Câmara de Vitória. Nossa cidade merece se destacar como a mais segura e próspera do Brasil que é o meu objetivo”, disse Bracarense.

Dárcio explica que, além do lançamento de candidatura que acontecerá a partir das 18h30, no Hotel Century Plaza em Camburi, o evento pretende fortalecer as ideias conservadoras para o Espírito Santo e e defender a candidatura de Assumção, candidato a prefeito do PL em Vitória.