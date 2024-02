Encontro inédito celebra a cidade dos escritores no Sul do ES

A primeira edição do Encontro de Escritores em São José do Calçado homenageia o centenário de nascimento do poeta Geir Campos

Você sabia que São José do Calçado, localizado na região do Caparaó, é conhecida como o município com o maior número de escritores por metro quadrado do Brasil? Sim, Calçado é a “cidade dos escritores”, título conferido pelo Governo do Estado em 2021. O local será palco de um evento inédito: o “Encontro de Escritores em São José do Calçado”, entre os dias 28 de fevereiro a 02 de março.

A mostra reunirá artistas locais, em diálogo com os mais importantes representantes da literatura e da arte produzida no Espírito Santo, entre escritores, editores, tradutores, gestores públicos, músicos e atores.

A vasta programação prevê rodas de conversa, exposição, exibição de vídeo-poemas, peças de teatro, contação de histórias, saraus para adultos e crianças, oficinas, lançamentos de livros, cortejos, estandes temáticos e apresentações musicais, em atividades que buscam integrar os vários setores da comunidade. O Encontro terá uma interface com as escolas e propõe ações nas periferias da cidade.

O palco central da festa é a praça Pedro Vieira, a principal do município, conhecido como a “cidade simpatia entre montanhas e flores”. Também haverá atividades na Escola Estadual Mercês Garcia Vieira e na sede da Academia Calçadense de Letras.

Centenário de Geir Campos

Esta edição fará uma homenagem especial ao centenário de nascimento de Geir Campos, calçadense ilustre, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, ligado à chamada “geração de 1945”.

Poeta, tradutor, editor, jornalista, ensaísta, professor e piloto da marinha mercante, Geir nasceu em 28 de fevereiro de 1924. O artista fundou em 1951 as Edições Hipocampo, junto com Thiago de Mello. Foi tradutor de importantes obras, de autores como Rilke, Brecht, Goethe, Shakespeare, Sófocles, Walt Whitman e outros. Foi professor ginasial e universitário, contista e radialista. É o autor da letra do hino de Brasília.

Haverá uma exposição celebrando a vida e a obra do artista, com imagens, poemas e objetos históricos, e, ainda, a criação de um painel inédito em sua homenagem, pintado pelo artista plástico e muralista Rudson Costa.

Homenagens

Além de Geir Campos, o Encontro de Escritores prevê também homenagens aos escritores calçadenses Fernando Tatagiba, José de Almeida, à escritora, dramaturga e diretora teatral Cristina Garcia e ao Professor Antônio de Souza, uma das figuras mais importantes da cultura de São José do Calçado, falecido em 2021.

Para as novas gerações

Um dos destaques do Encontro são as ações com as crianças da rede pública de ensino, com um concurso de textos voltado para esse público, baseado na lendária história do bicho do Charpinel, muito conhecida na cidade, além de contação de histórias e saraus para todas as idades.

Já os lançamentos de livros revelam novos escritores da cena literária, como Carlos Fonseca, Luciene Carla, Ivny Matos, Fabiany Taylor, Márcio Moraes, Sara Vervloet, Fernanda Tatagiba, entre outros.

A programação valoriza grupos locais, como a Banda Marcial Teresinha Juliana, a Folia de Reis São Benedito, Lira 19 de março e o Bloco de Carnaval Unidos do Buraco Quente. Um cortejo literário passeará pelos pontos importantes da cidade, como a biblioteca municipal e o local onde foi a casa de Geir Campos, e os brincantes levarão consigo bonecos de personalidades da cidade, feitos com a técnica de papietagem, criados pelo artista João Vitor Barbosa.

As mesas redondas, por sua vez, abordarão temas importantes para o universo da literatura, como as ações criativas para estímulo à leitura e as inovações do mercado editorial. O Encontro prevê uma oficina de poemas, realizada pelo grupo Poesia no Ar, para estudantes.

As noites do Encontro serão animadas com o grupo de Slam Botocudos, um dos pioneiros em trazer a poesia slam para o Espírito Santo e DJ Negana, criadora do “Baile da Nega”. O encerramento do evento será um sarau em celebração a Geir Campos, com palco livre a quem quiser falar poemas, e um show musical de Winston Churchill e Átila de Carvalho.

A feira literária recebe vários estandes, como a Associação de Mulheres Camponesas do MST, o Coletivo Teresa de Benguela, a Academia Capixaba de Letras da Diversidade, o grupo Poesia no Ar, a Incaper e o Consórcio Caparaó. Também haverá um “estande ateliê” no qual vários artistas plásticos farão exposição de seus trabalhos e criarão obras ao vivo, com coordenação do artista Renato Filho.

Prêmio

O “Encontro de Escritores Calçadenses” é uma iniciativa da Academia Calçadense de Letras, vencedor do Edital de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, da Secretaria Estadual de Cultura. A idealizadora e coordenadora do Projeto, Ivny Matos, é calçadense de nascimento e lembra que, desde a infância, vivencia essa atmosfera artística.

“A minha vida inteira convivi com essa efervescência cultural em Calçado, com muito teatro, música e literatura. Porém, nos últimos anos percebi que esse engajamento caiu com frequência. O Encontro vem com essa missão, de religar as gerações através da nossa vocação maior que é a arte, a literatura, a cultura”, confessa Ivny, que também é poetisa, atriz e produtora cultural.

“1º ENCONTRO DE ESCRITORES EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO”

PROGRAMAÇÃO:

28 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)

17h – Abertura da feira literária/ convite para ACL

18h– Cerimônia de abertura do encontro na ACL

19h – Cortejo literário com o Bloco das Gatinhas

Percurso: ACL, Mercês Garcia, Biblioteca Municipal Homero Mafra, Casa da Verconda, Casa de Joana D’Agustini, Montanha Clube, Casa de Darlene Glória, antiga Difusora, Cineteatro São José, Casa de Geir Campos, Igreja Presbiteriana, Manoel Franco e segue até a Praça Pedro Vieira.

21h – Abertura da exposição Centenário Geir Campos/ estande da ACL na Feira Literária, praça Pedro Vieira.

29 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)

8h– Abertura da feira/ contação de histórias com Priscilla Arranz

9h- Plantação do Jardim de Poesia/ atividade lúdica com as crianças do Jardim de Infância

13h- Contação de Histórias com Priscilla Arranz e realização da atividade Jardim de Poesia

17h – Roda de conversa “Ações inovadoras de estímulo à leitura”

19h – Sessão POÉTIKA no Cineteatro São José e Homenagem a Antônio de Souza

20h30 – Apresentação do Bloco Unidos do Buraco Quente

01 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)

8h – Abertura da Feira Literária: contação de Histórias com Priscilla Arranz

9h – Sarauzinho

13h – Contação de Histórias com Helô Viana e Sarauzinho

15h – Lançamentos de Livros

17h- Roda de Conversa: – Mercado Editorial – Como lançar um livro?

18h – “Bicho do Charpinel: o desafio”- Leitura dos textos,com premiação e homenagem à Cristina Garcia e Contação da História Oficial com Gab Kruger

20h – Apresentação do Slam Botocudos

22h – DJ Negana– Música Preta

02 DE MARÇO (SÁBADO)

9h – Contação de Histórias com Helô Viana e Apresentação da Banda Marcial Teresinha Juliana no bairro João Marcelino de Freitas

11h – Abertura da Feira Literária, com Inauguração do painel: “São José do Calçado: A Cidade dos Escritores” com a participação da Lyra 19 de Março- Homenagem ao escritor José de Almeida

12h – Bate Papo com Juca Lima – Cultura Cervejeira e Turismo

14h – Homenagem ao escritor Fernando Tatagiba

15h – Lançamentos de Livros

17h – Apresentação Folia de Reis “São Benedito”

19h – Apresentação do espetáculo teatral “Vida e Morte à Sombra do Jaspe” no Salão Nobre do Colégio de Calçado

20h – Sarau do Encontro em Homenagem a Geir Campos com escritores calçadenses e participação especial de Winston Churchill e Átila de Carvalho. Palco Livre!

foto Antônio Jorge