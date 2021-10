ES publica medidas qualificadas do risco muito baixo

O Governo do Espírito Santo publicou, no sábado (23), a Portaria nº 210-R que traz as medidas qualificadas definidas para o risco muito baixo do Mapa de Gestão de Risco, além de atualizações sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) referentes à Portaria nº 13-R, de 23 de janeiro de 2021.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Estado e estarão válidas em todo território capixaba a partir do dia 8 de novembro, quando os municípios, divididos em microrregiões, alcançarem as seguintes metas, definidas pela Portaria nº 211-R:

– 80% da população adulta da Microrregião estiver com o esquema vacinal primário completo contra a Covid-19;



– 90% da população de 12 a 17 anos da Microrregião estiver vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19;



– 90% da população idosa apta da Microrregião estiver vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19, sendo avaliado quinzenalmente;



– Todos os municípios da Microrregião tiverem ponto de testagem disponível à população.

Para acessar às Portarias 210-R e 211-R, clique aqui