Escritora de “Acorrentada pela Mente” recebe homenagem na Câmara de Vereadores de Piúma

today21 de junho de 2023 remove_red_eye70

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Piúma, realizada na tarde da última terça-feira, 20, a escritora graduada em Letras/Língua Portuguesa-Literatura, funcionária pública e jornalista Claudia Carvalho recebeu uma moção de louvor pelo pré-lançamento do livro “Acorrentada pela Mente”.

Proponente da homenagem, o vereador Elber Luiz destacou estar muito feliz em entregar a Moção que foi aprovada por unanimidade pela Casa de Leis. “Hoje estou tendo a oportunidade de entregar aqui nesta Casa uma Moção a nossa querida Claudinha, jornalista, escritora, que está lançando o seu primeiro livro: “Acorrentada pela Mente”. Como é difícil falar de nós mesmos. Nós temos aqui uma pessoa que fala de si mesma em um livro, que conta a sua história, uma história de tantos desafios e que em momento algum teve medo de falar a realidade. Fico muito feliz em entregar essa Moção!!”

“Estou muito feliz, emocionada e sem palavras! É uma alegria imensurável receber essa Moção de Louvor!! Quero agradecer, em especial, ao vereador Elber Luiz, e aos demais parlamentares por essa homenagem. Obrigada pelo carinho!! Gratidão!!”, disse a escritora.

Sobre a obra

Claudia Carvalho comenta um pouco sobre sua obra “ACORRENTADA PELA MENTE“.

“Ser filha de uma portadora de doença psiquiátrica, além de não ser bom, traz muito sofrimento. Não é bom, porque você não pode contar com a mãe em nenhum momento, pois ela quem precisa de ajuda. Traz sofrimento, além de sensação de abandono, rejeição e, como se não bastasse, ainda tem o preconceito em todo lugar que você passa.

Preciso destacar que os rótulos que recebi foram duros de aguentar, como: aquela ali é a filha da doida; Claudia tem duas caras; nossa, que gênio difícil a Claudia tem!; Será que ela é doida igual à mãe dela?

Sentia-me diferente o tempo todo e ficava com muito medo de ter herdado o transtorno afetivo bipolar que ela tinha. Minha mãe biológica não está mais entre nós, ela se foi aos 58 anos de idade e eu sinto muito, porque só agora percebo a dimensão do peso que ela carregava nos ombros.

Espero profundamente que essa obra literária desperte pessoas que ainda não se atentaram para esse e outros transtornos que dificultam a vida, como, manter um relacionamento, permanecer num emprego, preservar amizades. Hoje me trato com psiquiatra, hipnoterapia, medicamentos, meditação e, a melhor parte, aprendi a me amar e a cuidar daquela criança que ficou abandonada lá atrás. Garanto que este livro irá te surpreender!“

FICHA TÉCNICA

Título: Acorrentada Pela Mente

Autora: Claudia Carvalho

Gênero: Drama

Editora: Flyve

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 92

Preço: R$ 24,90

Link de venda: https://flyve.com.br/328/acorrentada-pela-mente