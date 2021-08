Escrivã da PC vai representar o ES no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo

today23 de agosto de 2021 remove_red_eye146

Uma escrivã da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai representar o Estado na categoria Wellness, no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo 2021, em São Paulo. Núbia Bezeth Silva, de 48 anos, é escrivã há sete anos e trabalha na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim. Ela conheceu o esporte há anos e sempre teve grande admiração pelos atletas. Em 2019, decidiu sair de telespectadora para alcançar o pódio.



Além disso, a escrivã teve uma boa influência perto dela. O noivo, Carlos Eduardo Marcelino Dias, é atleta e foi bicampeão estadual Men’s Physique Sênior. Atualmente, é campeão estadual Men’s Physique Master.



“Eu fazia musculação desde os 15 anos e sempre fui apaixonada pelas competições, tanto que conheci meu noivo por causa do esporte em redes sociais. Foi quando o acompanhei no segundo campeonato estadual dele, em 2019, quando foi bicampeão, que resolvi competir”, conta a atleta.



Entre as maiores dificuldades está a questão da idade. Aos 46 anos, quando decidiu se tornar atleta, ela já estava com a idade avançada e fora do padrão, mas isso não a desanimou. Além do noivo, teve o incentivo do treinador, Renato Gava, que fez com que iniciasse essa jornada tão desafiadora.



”Como se trata de um esporte em que a preparação do atleta se faz nas 24 horas do dia, enfrentamos os desafios naturais e próprios do esporte, como a rotina de treinos, dieta e descanso adequados. Mas também temos a dificuldade financeira. Os gastos diários com suplementos, alimentação e tratamentos auxiliares são muitos e, em época de competição, as despesas com o campeonato em si são enormes. A falta de patrocínio financeiro ainda é um grande desafio para o esporte”, comentou.



Apesar das dificuldades e dos treinos pesados, a atleta confessa que o esporte é uma paixão na vida dela, tanto que, em pouco tempo, conseguiu ser Campeã Estadual na Categoria Wellness Master III, que foi realizado no dia 07 de agosto deste ano, no Centro de Convenções, em Vitória. Agora, ela vai representar o Espírito Santo, em São Paulo, no dia 29 de agosto, no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo.



As categorias

O campeonato será realizado pela Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF – IFBB Brasil), que é afiliada da International Federation of Bodybuilding & Fitness – IFBB. As categorias são divididas em Women’s Fit Model, Women’s Bikini, Men’s Fitness, Men’s Bodybuilding, Fisicoturismo Clássico, Games Classic, Mens Physique, Muscular Mens Physique, Womens Physique, Women’s Artistic Fitnes, Cadeirantes, Women’s Wellness, Women’s Acrobatic Fitnes e Fit Parks.

por Matheus Zardini