Espírito Santo está entre os quatro estados sem risco para implementação do eSocial

today9 de dezembro de 2024 remove_red_eye51

O Espírito Santo é um dos quatro estados do Brasil que não apresentam risco para a implementação do eSocial, de acordo com estudo realizado pela Receita Federal. A classificação leva em conta os percentuais de dados repassados por cada ente da federação, dentro dos prazos estabelecidos pela União.

Desenvolvido pelo Governo Federal, o eSocial visa unificar o envio de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, tais como vínculos, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, e outras. Com a implementação, a União pretende eliminar a necessidade de múltiplos sistemas para o envio de dados, o que deve resultar em uma redução de custos administrativos, além de tornar o processo mais ágil e eficiente.

A adesão ao eSocial exige uma série de adequações, desde a tecnologia da informação até a capacitação de profissionais e gestores. Junto com o Espírito Santo, se destacam na implementação do sistema os estados do Amazonas, Goiás e de Santa Catarina. Os demais estados tiveram suas adesões classificadas em “menos de 50% de risco”, “50% ou mais de risco” e “75% ou mais de risco”.

“O bom desempenho do Espírito Santo evidencia o comprometimento do Governo com a inovação tecnológica, a transparência, a eficiência fiscal e com um modelo de gestão pública moderna e integrada. Com isso, nosso Estado não apenas cumpre as exigências federais, mas também fortalece sua infraestrutura administrativa, preparando-se para um futuro com maior controle e transparência na gestão das informações trabalhistas e fiscais”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.