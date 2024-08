Estado recebe a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste de 08 a 10 de agosto

O Espírito Santo sedia entre os dias 08 e 10 de agosto a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), na região de Pedra Azul. Esta será a segunda vez que o Estado recebe o encontro de governadores e gestores dos sete Executivos estaduais. O Cosud Pedra Azul terá como temas centrais, a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, a reforma tributária e a continuidade do debate das edições anteriores sobre a segurança pública.



A solenidade de abertura acontecerá no auditório do hotel Natureza Eco Lodge e terá a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além dos sete governadores do Sul e do Sudeste.



Na sexta-feira (09), segundo dia de evento, terão início os 14 grupos de trabalho (GTs) com a participação de secretários estaduais das duas regiões. Os GTs irão acontecer em quatro pontos diferentes de Pedra Azul, aproveitando a beleza natural da região de montanhas capixabas para divulgar o turismo. A organização do Cosud capixaba espera aproximadamente 700 participantes.



Enquanto os secretários debatem temas específicos de cada Grupo de Trabalho, os governadores se reúnem para rebater os temas centrais desta edição do Cosud.



“O Cosud chega à sua 11ª edição aqui no Espírito Santo de forma bem madura. Trataremos de assuntos importantes para a população dos nossos Estados. Neste ano, o Espírito Santo, e mais fortemente o Rio Grande do Sul, sofreram com alagamentos, mortes e destruição. O debate sobre as mudanças climáticas será um dos três principais temas discutidos. O que estamos fazendo e o que faremos para adaptar nossos estados às mudanças climáticas? O Espírito Santo tem desenvolvido uma série de ações que apresentaremos aos outros governadores”, comentou o governador Renato Casagrande.



O mandatário capixaba também citou a importância da continuidade dos debates sobre a reforma tributária, que foi tema das primeiras edições do Cosud, e da segurança pública, tema que liderou as últimas discussões do grupo.

“Vamos construir a Carta de Pedra Azul com encaminhamentos importantes nessas áreas. Nos Grupos de Trabalho, os secretários seguem debatendo temas sensíveis de cada Estado e criando soluções em conjunto”; enfatizou o governador anfitrião.



No último dia da programação, cada Grupo de Trabalho vai apresentar o resumo dos temas debatidos e os encaminhamentos dados pelos gestores. Na sequência, será apresentada a Carta de Pedra Azul com as diretrizes definidas pelos sete governadores em relação aos temas centrais do Cosud, além de outras temáticas que poderão surgir durante os debates. Na sequência haverá uma coletiva de imprensa com os governadores sobre o teor da Carta e dos assuntos discutidos.



Grupos de Trabalho

1 – Agricultura e Pecuária

2 – Defesa Civil e Meio Ambiente

3 – Desenvolvimento Econômico, Parcerias e Fomentos

4 – Direitos Humanos, Juventude e Política para as Mulheres

5 – Educação

6 – Esportes

7 – Governança, Procuradoria e Planejamento

8 – Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano

9 – Inovação e Governo Digital

10 – Saúde

11 – Segurança

12 – Turismo

13 – Fazenda, Previdência e Controladoria

14 – Cultura