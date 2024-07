Estado divulga lista com suplentes às vagas oferecidas pelo Nossa Bolsa 2024/02

today11 de julho de 2024 remove_red_eye25

Saiu o resultado da 2ª chamada (suplentes) do Programa Nossa Bolsa 2024/02. Os inscritos devem conferir a lista dos candidatos selecionados que está publicada no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O edital oferece 1.001 bolsas integrais. O prazo para a entrega de documentos e realização da matrícula nas universidades é de 12 a 18 de julho.

Todas as informações sobre os documentos necessários para a realização da matrícula estão disponíveis no Anexo VI do Edital Fapes 04/2024 – Nossa Bolsa 2024/02. A seleção conta com 40 opções de cursos em diversas áreas, em 30 instituições de Ensino Superior localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória e interior.

O Nossa Bolsa 2024/02 tem investimento de mais de R$ 47 milhões, que serão utilizados no período de até cinco anos, duração estimada dos cursos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Secretaria da Educação (Sedu).

A última etapa do edital é o prazo para a manifestação de interesse na lista de espera das bolsas remanescentes, previsto para ter início no dia 26 de julho.

O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Serviço

Resultado da 2ª chamada (suplentes) do Programa Nossa Bolsa 2024/02

Edital Fapes 04/2024 – Nossa Bolsa 2024/02 (lista de documentos necessários para matrícula no Anexo VI): clique aqui e acesse o edital

Resultado da 2ª chamada: clique aqui e acesse a lista com os selecionados