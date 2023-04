Estrutura precária fragiliza atendimento de saúde em Piúma

Comunidade denuncia a falta de medicamentos básicos de saúde, redução no atendimento especializado e irregularidades em unidade hospitalar do município

A Saúde de Piúma, município do Litoral Sul capixaba, inspira cuidados. Usuários do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, único da cidade, reclamam do descaso da Administração Municipal em relação a estrutura de atendimento da unidade hospitalar.

As queixas não param por aí. Um vídeo, que circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, mostra homens e mulheres espalhados em macas em meio a uma pequena enfermaria superlotada, sem espaço mínimo para que os pacientes possam se locomover adequadamente.

O ambiente conta apenas com um único banheiro, que não possui tranca, para ser usado por pacientes homens, mulheres e servidores da unidade. Tudo isso sem contar que alguns dos pacientes, um deles encontrado no chão, ainda dividem o espaço com uma lixeira.

“Homens e mulheres ficam juntos em um espaço mínimo”, contou um piumense, de 35 anos, que não quis se identificar por temer represálias. Na última semana, ele teve um parente próximo internado no hospital e confirmou a precariedade na estrutura de atendimento da unidade de saúde.

Um dos relatos mais comentados diz respeito ao resultado da averiguação sobre a morte de uma criança, Jéssyca Xavier da Silva, de 3 anos de idade, que veio a óbito no final de outubro de 2022 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas que até agora não foi divulgado pela prefeitura de Piúma, mesmo depois de seis meses do ocorrido.

A morte da menina chegou a movimentar a política municipal e teve até um pedido para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Municipal de Piúma, para apurar os fatos. Mas a proposição foi rejeitada, logo depois, por um placar de 6 a 5, após a municipalidade assumir a apuração das circunstâncias da morte.

Na última semana, o pai da criança recebeu apenas um laudo médico que atesta a causa da morte da menina como sendo indeterminada.

Os problemas na área de saúde do município também acontecem em outras unidades. No posto de saúde do bairro União, por exemplo, moradores relatam que nem todos os munícipes conseguem atendimento.

Também há reclamações de falta de medicamentos básicos e de consultas com especialistas como fonoaudiólogo, terapeuta, angiologista, neurologista, pediatra, além de exames, como eletrocardiograma, por exemplo, que reduziu drasticamente no número de atendimentos.

Entramos em contato com a Assessoria de Comunicação da prefeitura para se manifestar sobre a morte da criança e a precariedade do hospital, mas não tivemos retorno.

