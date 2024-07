Estudante capixaba é ouro em olimpíada internacional de matemática

O estudante capixaba Davi Aguiar, de 13 anos, garantiu medalha de ouro na Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), Olimpíada Global de Matemática que aconteceu na terça-feira (23) em Singapura. Na delegação brasileira, 20 estudantes participaram da competição e Davi ficou no 6º lugar no ranking global da sua categoria na olimpíada, que contou com a presença de estudantes do mundo inteiro, somando 35 nacionalidades e 2400 alunos.

A competição é dividida em várias categorias baseadas em diferentes níveis de escolaridade, abrangendo desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. A prova é composta por etapas distintas, sendo uma individual com 25 questões (incluindo 10 discursivas), e provas em equipe, com alunos de diferentes países resolvendo juntos problemas que exigem colaboração e estratégias em grupo. Na equipe de Davi, teve ele representando o Brasil, dois estudantes da Indonésia, um do Camboja e outro da Mongólia.

Cada etapa tem sua própria premiação. Na competição individual Davi conquistou a medalha de ouro e na atividade em grupo, levou a medalha de bronze para casa. A SIMOC é uma olimpíada internacional exclusiva para medalhistas das provas AMO 2023 e SASMO 2024. Em ambas competições, Davi participou e garantiu medalha de ouro em sua categoria.

Aluno da Escola Americana de Vitória, Davi é apaixonado por matemática e já é medalhista em diversas competições nacionais e internacionais. A mãe, Mayte Aguiar, comemora. “Estamos muito felizes por essa conquista muito maior do que esperávamos. Atravessamos o mundo para vivenciar esta experiência incrível em Singapura. A delegação brasileira fez bonito e representou muito bem o país em um dos países com a melhor educação do mundo”, afirma.

“Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, e pelo apoio e torcida de todos. Foi muito difícil, exigiu muito preparo, consegui trazer o ouro aqui pro Brasil”, disse Davi.