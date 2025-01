Estudante de Santa Teresa é premiada em concurso nacional do SICOOB

Ganhadora na categoria Desenho, ela mostrou práticas como coleta seletiva, compostagem e hortas comunitárias

Em meio a lápis de cor, folhas de papel e muita criatividade, a estudante Sophia Sassembrug Favoretti, de apenas nove anos, mostrou que pequenas atitudes podem, de fato, mudar o mundo. Aluna do 3º ano da EMEIEF Sebastião José Pivetta, em Santa Teresa, no Espírito Santo, ela deu vida a uma comunidade sustentável em um desenho, onde gestos simples fazem a diferença para o meio ambiente e a sociedade.

O trabalho foi o ganhador da etapa nacional do Concurso Cultural do Sicoob na categoria “Desenho”. A imagem destacou práticas como coleta seletiva, compostagem, hortas comunitárias e reaproveitamento de materiais, como pneus, e a premiação, realizada na última terça-feira, dia 14, por meio de uma live, trouxe reconhecimento ao talento da jovem.

“A inspiração veio de momentos vívidos na sala de aula, com os vídeos que a minha professora mostrou sobre o meio ambiente. Eles nos ensinaram que devemos cuidar e preservar para termos um mundo melhor”, contou a estudante.

“Iniciativas como o Concurso Cultural promovem a reflexão sobre temas essenciais, como a sustentabilidade, e estimulam crianças e adolescentes a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades. Sophia é um exemplo de como as novas gerações podem inspirar mudanças com

criatividade e consciência ambiental”, destacou a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob, Sandra Kwak.

O Concurso Cultural, promovido pelo Sicoob em parceria com escolas públicas, privadas e cooperativas educacionais, envolve estudantes de diversas regiões do Brasil. Este ano, o tema “Atitudes simples, escolhas conscientes” desafiou crianças e adolescentes a refletirem sobre cooperação, sustentabilidade e

senso de comunidade.

Além da Sophia, outros sete estudantes de escolas das regiões de atuação do sistema regional Sicoob ES foram selecionados para representar suas instituições na etapa nacional do Concurso Cultural do Sicoob este ano.