Estudante de Santa Teresa é selecionado para representar o Estado no Senado Federal

today19 de junho de 2024 remove_red_eye77

O estudante Antônio Luiz Zani de Souza, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Pinto Coelho, localizada no município de Santa Teresa, irá representar o Espírito Santo no Senado Federal. O aluno foi selecionado na segunda-feira (17) para atuar como um jovem parlamentar em Brasília.

Durante o anuncio, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que esta é uma oportunidade única para que os estudantes de todo o Brasil conheçam de perto a estrutura legislativa do nosso País, durante as sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas.

Além do capixaba, entre os dias 05 e 09 de agosto, 26 outros estudantes das Redes Públicas Estaduais de Ensino de todo o Brasil, selecionados por meio do Programa Senado Jovem Brasileiro, terão a oportunidade de vivenciar o trabalho dos senadores e elaborar proposições legislativas que, se aprovadas, serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e ao Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal.

Programa Senado Jovem Brasileiro

A ação é uma iniciativa do Senado Federal, que engloba o Projeto Jovem Senador e o Concurso de Redação do Senado Federal. O objetivo é levar conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no Brasil, estimulando o relacionamento permanente dos jovens cidadãos com a instituição.