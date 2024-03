Estudo revela riqueza de anfíbios e répteis na EBMAR, em Aracruz

Pesquisa realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMAR), situada em Aracruz, revelou a ocorrência de 31 espécies de anfíbios e 28 espécies de répteis. Entre as espécies encontradas estão algumas consideradas raras ou ameaçadas de extinção, como o anuro Arcovomer passarellii, o lagarto Ameivula nativo e o jabuti Chelonoidis carbonarius, cujos avistamentos fornecem informações cruciais sobre sua distribuição e população. A investigação teve o objetivo de compreender a composição das espécies na EBMAR, sua distribuição temporal e espacial, além de discutir seu estado de conservação.

O estudo, liderado pelo pesquisador Cássio Zocca, do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e do Projeto Bromélias, foi publicado na revista The Herpetological Bulletin no último dia 1º. O trabalho contou também com a colaboração de Gabriel Ruschi, gestor da EBMAR, e dos pesquisadores Maurício M. Fernandes, Juliana Alves, Iago Ornellas e Rodrigo B. Ferreira, vinculados ao Projeto Bromélias e à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

A EBMAR abriga uma proporção significativa das espécies listadas para o município, bem como para a Mata Atlântica e para o Brasil. Especificamente, as espécies de anuros representam 86% das listadas para Aracruz, 23% das listadas para o Espírito Santo, 4% das listadas para a Mata Atlântica e 3% das listadas para o Brasil, destacando a importância do local como centro de biodiversidade regional.

Os dados coletados revelam uma variedade impressionante de anfíbios e répteis, reforçando a importância da EBMAR para a preservação da herpetofauna. “Ao mapearmos a distribuição espacial e temporal dessas espécies, estamos fornecendo informações valiosas para a implementação de medidas de conservação mais eficazes, especialmente diante dos desafios enfrentados devido à intensa especulação imobiliária na região”, destaca Cássio.

A distribuição das espécies mostra padrões interessantes em relação aos habitats e micro-habitats preferenciais. A mata ciliar, os brejos e os córregos destacaram-se como os habitats mais utilizados por esses animais, evidenciando a necessidade de sua proteção. A floresta pantanosa também foi identificada como um habitat rico em espécies, enquanto áreas alteradas pelo homem igualmente foram exploradas por muitas espécies, indicando uma surpreendente adaptabilidade.

A EBMAR, fundada em 1970 pelo ambientalista Augusto Ruschi – avô de Gabriel Ruschi -, no município de Aracruz, destaca-se como um local fundamental para a conservação das espécies de anfíbios e répteis no Espírito Santo. “Além de suas atividades educacionais, a EBMAR serve como um habitat vital para numerosas espécies, sendo um ponto focal para pesquisas científicas”, enfatiza Cássio.

O estudo ressalta a importância da Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi como um remanescente florestal na Mata Atlântica. “Suas características únicas e diversificadas proporcionam um ambiente fundamental para uma grande variedade de anfíbios e répteis, destacando a necessidade contínua de conservação e pesquisas na região. É necessário comprometimento com a preservação e manutenção desse ambiente tão importante para a saúde geral do ecossistema”, finaliza o pesquisador.

fotos Gabriel Ruschi e Cássio Zocca