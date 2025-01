Explosão de alegria e diversão marca fim de semana do verão em Guarapari

today20 de janeiro de 2025 remove_red_eye39

O primeiro fim de semana da programação oficial do Verão 2025 em Guarapari reuniu esporte e música, movimentando a cidade. No sábado e no domingo, o público prestigiou o 3º Desafio Capixaba de Futevôlei, que contou com a participação de atletas de várias partes do Brasil, na Praia das Castanheiras, também conhecida como “Maracanã do Futevôlei”.

O objetivo de incluir o esporte na programação de verão é valorizar e explorar o potencial da cidade. “Estar na praia e praticar esporte na areia é um privilégio para quem mora em Guarapari. E agora, durante as férias, quando a cidade está cheia de turistas, os finais de semana serão repletos de diversão e muito esporte, com modalidades para todos os gostos. De norte a sul da cidade teremos programação”, comentou o secretário de Esportes, Lennon Monjardin.

A diversão tomou conta da Praia do Morro.

Classificação Final do Desafio de Futevôlei

Categoria Intermediário:

1º lugar: Humberto e Creysin

2º lugar: Gustavo e Renan

3º lugar: João e Léo

Categoria Misto:

1º lugar: Gabriel e Verona

2º lugar: Rhuan e Thaís

3º lugar: Thomas e Aguilera

Categoria Open:

1º lugar: Rhuan e Cadu

2º lugar: Thomas e Creysin

3º lugar: Odair e Felipe

No domingo, o Bloco Olaria Olariou arrastou centenas de pessoas pelo calçadão da Praia do Morro. O esquenta para o carnaval começou às 15h, no Quiosque 01, e seguiu até o palco próximo ao Quiosque 18. Até o caminhão da Codeg foi solicitado para refrescar os foliões. A alegria tomou conta do ambiente, e o clima de carnaval agitou todos os que acompanhavam o bloco, assim como aqueles que estavam na areia da praia.

“Ver o morador da nossa cidade e o turista se divertindo, alegre por estar em Guarapari, é o que faz tudo valer a pena. Nós reunimos esforços e hoje temos uma programação de verão sem custos para o município”, afirmou o prefeito Rodrigo Borges.

O Projeto Novo Verão 2025 é uma proposta do prefeito Rodrigo Borges, que, logo após assumir a prefeitura, pediu uma temporada mais alegre para a cidade. A programação, montada em tempo recorde, reflete a preocupação da administração em proporcionar momentos de diversão para a população, sem comprometer o orçamento público.

Confira a programação do próximo fim de semana:

24 de janeiro – Sexta-feira

Praia de Setiba (18h às 23h)

B. Conexão e Trio Capixaba

Geider Lima

Praia do Morro (18h às 23h)

Banda de Música da Polícia Militar

Anderson e Bruno

Praia das Castanheiras (7h às 18h)

Vôlei de Praia – Sicoob (Esporte)

25 de janeiro – Sábado

Praia de Setiba (18h às 23h)

Beto Moreno e Marcy

Thay Medeiros

Praia do Morro (início 8h)

Torneio Nacional Amigos da Peteca – ao lado do quiosque 18

Praia do Morro (18h às 23h)

Alex Rodrigues

Praia das Castanheiras (7h às 18h)

Vôlei de Praia – Sicoob (Esporte)

Praia de Peracanga

Arena Ameazul (Foodtruck, Esportes, Música)

26 de janeiro – Domingo

Praia das Castanheiras

Bloco do Funil – Carnaval de Rua; concentração às 15h no Quiosque 1

Praia das Castanheiras (7h às 18h)

Vôlei de Praia – Sicoob (Esporte)

Praia de Peracanga

Arena Ameazul (Foodtruck, Esportes, Música)

Praia da Areia Preta (8h)

Vibe Positiva – Travessia (Areia Preta x Peracanga) – Natação

Praia do Morro (8h)

1º Desafio Cesan de Canoa Havaiana (final da Praia do Morro)

Praia do Morro (início 8h)

Torneio Nacional Amigos da Peteca – ao lado do Quiosque 18