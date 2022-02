Famílias de casal de namorados divulgam nota sobre jovem ferido na barriga em Guarapari

today31 de janeiro de 2022 remove_red_eye273

O crime envolvendo um casal de jovens namorados que está sendo muito comentado nas redes sociais, onde o rapaz ficou sem parte do intestino em uma praia de Guarapari, fez com que as famílias do casal se pronunciassem na tarde desta segunda-feira, 31.

Na mensagem feita em conjunto e assinada pelo advogado Lécio Machado, que representa as duas famílias, os pais pedem punição para os responsáveis pelo crime que, segundo eles, ainda não foram localizados.

A nota ainda diz que os jovens estão se recuperando psicologicamente e fisicamente do que aconteceu.

“Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir a elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público”, foi destacado na nota pelo advogado.

Caso

Na madrugada do dia 16 de janeiro, na praia do Ermitão, em Guarapari, após supostamente usar drogas com substâncias alucinógenas, do tipo LSD, uma jovem acadêmica de medicina e que teria o sonho de realizar uma cirurgia, ao ver que o namorado tinha dormido, ela abriu o abdômen do rapaz e retirou parte do intestino delgado. Uma parte do órgão foi encontrado enrolado em uma canga na praia em que estavam. Mas ainda não há como afirmar que a mulher esteja envolvida no crime, isso só a polícia vai poder esclarecer após as investigações.

O jovem, que tem 20 anos, continua internado em um hospital particular da Serra e não corre risco de vida.

De acordo com a polícia, os cortes na barriga foram causados por cacos de vidro e eles não lembram de nada do que aconteceu.

E ainda, policiais que atenderam a ocorrência só encontraram uma mochila no chão, com alguns pertences pessoais, além de garrafas quebradas e um material, que seria parte dos órgãos da vítima.

Já mãe do jovem disse que o celular do filho foi roubado.

A Polícia Civil já tem imagens de videomonitoramento que mostram o rapaz entrando no parque Morro da Pescaria, onde fica a praia do Ermitão com a jovem e depois a garota saindo atordoada do local.

As investigações para elucidar o caso já foram iniciadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

NOTA NA ÍNTEGRA