Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica agora funciona no Faça Fácil

today7 de janeiro de 2025 remove_red_eye142

O Governo do Estado inaugurou oficialmente, nesta terça-feira (07), o novo espaço para funcionamento da Farmácia Cidadã Estadual, em Cariacica. Localizada agora no Faça Fácil, a unidade foi planejada para atender melhor os mais de 10 mil pacientes do município, além dos mais de 5 mil usuários de cidades vizinhas como Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Viana.

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou a inauguração e citou avanços obtidos na saúde pública capixaba: “São 13 Farmácias Cidadãs. Disponibilizamos 289 tipos de medicamentos e cobrimos 97% da demanda da população capixaba, sendo que a maior cobertura do Brasil por medicamentos é a do Espírito Santo. Para nós é uma conquista relevante, porque sabemos a importância de entregar os medicamentos para as pessoas que precisam, para melhorar sua saúde, sua qualidade de vida. Também estamos fazendo o Hospital Geral de Cariacica, que é outro investimento importante aqui para a região, e estamos fazendo investimentos em outros hospitais pelo estado”.

Casagrande falou, ainda, que os investimentos na Saúde permitiram alcançar um sistema hospitalar controlado e reduzir filas de consultas, exames e cirurgias eletivas. “Há um investimento forte nesse sentido e agora queremos avançar em tecnologia para poder prestar o serviço ainda mais adequado à população capixaba”, afirmou.

Agora, a Farmácia Cidadã de Cariacica integra o Programa Faça Fácil, fruto de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), firmada por meio de um termo de pactuação assinado em outubro de 2024. A mudança para o novo local ocorreu no dia 1º de novembro do ano passado.

A nova instalação busca oferecer um serviço humanizado, ágil e de qualidade. Com um espaço físico ampliado, climatizado e informatizado, a estrutura melhora o acolhimento dos pacientes e garante condições adequadas para o armazenamento dos medicamentos. Além disso, a localização estratégica no Faça Fácil facilita o acesso dos usuários, com terminais de ônibus próximos, travessias sinalizadas e acessibilidade para cadeirantes.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a nova sede reflete o compromisso do governo com a ampliação do acesso aos tratamentos e a melhoria da experiência dos usuários. “Nosso objetivo é garantir serviços de excelência e acolhimento para a população. Com essa modernização, a Farmácia Cidadã Estadual de Cariacica se consolida como um modelo de atendimento público, reafirmando o compromisso do Governo com a saúde e o bem-estar da sua população”, destacou.

Melhorias no atendimento

A mudança foi motivada pelo aumento da demanda e pela necessidade de aprimorar o atendimento em relação à antiga unidade, que operava desde 2008. A unidade oferece dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, para novos processos, também aos sábados, das 8h às 13h.

No último ano, a unidade recebeu investimentos significativos, com um gasto total de R$ 43.155.466,26 em medicamentos, fórmulas nutricionais e insumos, superando o montante de 2023, que foi de R$ 31.280.978,19.

A nova sede conta com profissionais técnicos, incluindo farmacêuticos, nutricionistas e assistentes sociais, contratados pela Sesa, além de suporte administrativo fornecido pelo Faça Fácil.