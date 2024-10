FATO INUSITADO | Mulher nua tenta entrar no Palácio do Planalto

Uma situação inusitada aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), na portaria do Palácio do Planalto, em Brasília: uma mulher tirou as roupas e ficou completamente nua.

Testemunhas disseram que ela chegou vestida pedindo para falar com o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Em seguida ela tirou as roupas para passar pelo detector de metais e começou a proferir frases desconexas, de acordo com a equipe presidencial.

“Isso é pro Lula fazer isso comigo e com a minha família?”, disse. “Meus ossos totalmente sendo estralados por porcaria que tá deixando meus ossos decair lá embaixo”, protestou.

A mulher, que estava sem documentos, foi encaminhada ao atendimento médico do Planalto e, de acordo com a equipe médica, há indícios de que ela tenha sofrido um surto.

“Uma mulher sem documento de identificação, falando e agindo de forma incoerente, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no Palácio do Planalto”, diz a nota oficial.

A Secom informou que o episódio se tratou de um surto psicótico. A mulher foi levada de ambulância ao Hospital de Base, acompanhada por integrantes da coordenação de saúde da Presidência.

foto Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil