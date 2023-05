FEMINICÍDIO | Mulher de 27 anos é morta por ex-companheiro com três tiros

today10 de maio de 2023 remove_red_eye54

Uma mulher de 27 anos que desistiu, nesta segunda-feira, dia 08, da assistência que tinha da Patrulha Maria da Penha, foi morta hoje (10) em Marataízes pelo ex-companheiro com três tiros em frente sua casa. Um dos disparos atingiu o rosto da mulher.

A tragédia aconteceu na Rua Antenor dos Santos Galante, Cidade Nova, por volta da 13:40h.

Pouco depois de um cerco montado em conjunto com as polícias militar e civil, o homem, de 24 anos, foi preso e a arma do crime apreendida.

Segundo o delegado de Marataízes, Caetano Netto, o suspeito é conhecido pela atuação no tráfico de drogas na região. “Fomos até o endereço dele e o localizamos em casa. Ele não ofereceu resistência, se entregou e confessou o crime.”

O homem foi autuado pelo crime de feminicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.