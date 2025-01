Ferraço determina convocação de aprovados em concurso da Prefeitura de Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, anunciou nesta terça-feira (7) a convocação dos servidores aprovados no último concurso público municipal. A determinação foi repassada ao secretário de Administração, Amós Marcelino, para que inicie a convocação dos candidatos aprovados e homologados.

O secretário Amós Marcelino expressou satisfação com a medida. “É com grande alegria que anunciamos a convocação dos candidatos aprovados no concurso público municipal. Esta é uma demonstração clara do compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor público e com o fortalecimento dos serviços prestados à nossa população. Os servidores são uma base essencial para o funcionamento da administração pública, e investir em pessoas capacitadas é fundamental para garantirmos uma prestação de serviços cada vez mais eficiente, humana e de qualidade. Estamos empenhados em construir uma gestão que priorize a meritocracia, a transparência e o respeito ao cidadão. A chegada desses novos servidores contribuirá significativamente para o desenvolvimento de nossa cidade e para o atendimento das demandas da nossa comunidade. Sejam bem-vindos e contem conosco para juntos transformarmos Cachoeiro de Itapemirim em um lugar cada vez melhor para viver e trabalhar.”

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância dessa ação para o município. “Essa convocação é um passo importante para fortalecer a nossa gestão e oferecer à população um serviço público cada vez mais qualificado. Estamos trazendo para a administração municipal pessoas capacitadas, que farão a diferença no dia a dia dos cidadãos de Cachoeiro. Acreditamos que investir nos nossos servidores é investir no futuro da nossa cidade”.

Com a convocação dos aprovados, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim busca atender as crescentes demandas de serviços públicos, melhorar a qualidade da prestação de serviços e promover uma gestão mais eficiente e transparente.