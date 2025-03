Ferraço e governador em exercício visitam obras nos 158 anos de Cachoeiro

Nesta terça-feira (25), data em que Cachoeiro de Itapemirim celebra 158 anos de emancipação política, o governador em exercício do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, cumprirá uma agenda extensa de visitas a obras importantes no município. Acompanhado do prefeito Theodorico Ferraço, o governador percorrerá diferentes regiões da cidade para acompanhar de perto os avanços das intervenções em andamento.

A programação terá início às 8h30, com uma visita ao bairro São Joaquim, na empresa GP Granitexport, localizada na Avenida Lauro Lemos, próximo ao acesso da fundição mundial. Em seguida, às 11h, o governador visitará as obras na Rodovia do Frade, com ponto de encontro no posto de gasolina ao lado da Armando Pneus.

No período da tarde, Ricardo Ferraço e Theodorico Ferraço seguirão para acompanhar os serviços de macrodrenagem em execução no município, uma obra fundamental para melhorar a infraestrutura e reduzir os impactos das chuvas na região do Nova Brasília. Às 14h30, a comitiva visitará as obras do Aeroporto Municipal, que visam aprimorar a mobilidade e a logística na cidade.

O encerramento da agenda será às 17h30, no auditório do SESI (entrada pelo Senai), onde está prevista uma reunião com autoridades locais e lideranças para discutir futuras ações e investimentos em Cachoeiro de Itapemirim.

A presença do governador em exercício reforça a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cachoeiro para acelerar obras estratégicas e melhorar a qualidade de vida da população.

Agenda

8h30 – Visita a São Joaquim

Local: GP GRANITEXPORT, Avenida Lauro Lemos

Próximo acesso da Fundição Mundial.

11h – Rodovia do Frade

Local: Posto de gasolina do Armando Pneus

Após visita as obras de Macrodrenagem

14h30 – Visita ao Aeroporto Municipal

17h30 – Auditório do SESI (entrada pelo Senai)