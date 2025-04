Ferraço e Júnior Corrêa dão posse a 734 servidores concursados em Cachoeiro

Em um momento histórico para a administração pública de Cachoeiro de Itapemirim, o prefeito Theodorico Ferraço e o vice-prefeito Júnior Corrêa deram posse, nesta quarta-feira (9), a 734 servidores aprovados em concurso público.

A cerimônia, marcada por emoção e sentimento de conquista, aconteceu no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), e simboliza o maior ato de posse de servidores da história recente do município — a última vez que um número tão expressivo foi empossado foi há 27 anos, também durante uma gestão de Ferraço.

“Mais que uma promessa de campanha, estamos fazendo justiça por quem estudou, se preparou e venceu esse concurso. Vocês são merecedores, estão aqui por mérito. Agora vocês são meus colegas de trabalho e conto com a ajuda de cada um para fazermos o melhor por Cachoeiro, com muito trabalho, dedicação e fé”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço, visivelmente emocionado.

Ferraço também destacou o esforço da gestão para garantir a efetivação dos aprovados, respeitando o planejamento orçamentário e a responsabilidade fiscal. Ele lembrou ainda que outros servidores convocados estão em fase de exames médicos e também serão empossados em breve.

“Trabalhamos com responsabilidade para que esse momento pudesse acontecer. Valorizar o servidor público é fortalecer a cidade. E vamos seguir firmes para garantir que todos os demais aprovados também possam tomar posse”, completou.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também celebrou a ocasião e falou sobre o reforço que os novos servidores trarão ao serviço público municipal.

“Hoje é um dia de vitória para vocês e para toda a população de Cachoeiro. Essa grande posse mostra nosso compromisso com a melhoria dos serviços e com o respeito àqueles que confiaram na lisura do concurso. Vocês chegam para somar, para dar novo fôlego às equipes e atender ainda melhor quem precisa”, afirmou Júnior.

A cerimônia foi dividida em grupos ao longo do dia, garantindo organização e acolhimento a todos os presentes. Familiares, autoridades e representantes da gestão acompanharam o momento, que foi marcado por aplausos, homenagens e reconhecimento.

foto divulgação/PMCI