Ferraço quer implantar Serviço Municipal de Telemedicina em Cachoeiro

today9 de setembro de 2024 remove_red_eye73

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), incluiu a implantação do Serviço Municipal de Telemedicina em seu plano de governo, visando transformar a forma como os moradores acessam e recebem cuidados médicos.

Com a proposta de implementar a Telemedicina no município, Ferraço busca ampliar o acesso a consultas e acompanhamento médico, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento ou residem em áreas mais remotas.

“A telemedicina é uma solução inovadora que permitirá que muitos moradores tenham acesso a cuidados médicos de qualidade sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde”, destacou Ferraço.

O Serviço Municipal de Telemedicina promete oferecer uma gama de serviços, incluindo consultas a distância e acompanhamento contínuo para condições crônicas. Essa abordagem tem o potencial de reduzir filas, otimizar o uso dos recursos médicos e proporcionar um atendimento mais ágil e acessível.

Benefícios da Telemedicina

Entre os principais benefícios da telemedicina estão a redução do tempo de espera para consultas e a facilidade de acompanhamento de pacientes que precisam de monitoramento constante.

“Com a telemedicina, poderemos atender pacientes de forma mais eficiente e em tempo real. Além disso, ofereceremos uma alternativa para aqueles que têm dificuldades de locomoção ou vivem em áreas mais afastadas”, afirmou Ferraço.

A proposta também visa melhorar a gestão dos serviços de saúde, permitindo uma integração mais eficaz entre os profissionais e os pacientes.

“A utilização de tecnologia para o atendimento médico é uma forma de modernizar e agilizar nossos serviços de saúde, garantindo que todos tenham acesso ao cuidado necessário de maneira mais eficiente e com mais comodidade”, concluiu o candidato.

Ferraço acredita que a telemedicina é uma ferramenta crucial para a modernização do sistema de saúde municipal. “Estamos comprometidos em trazer inovações que melhorem a qualidade do atendimento e ofereçam soluções práticas para a população. A telemedicina é um passo importante nessa direção, e estamos entusiasmados com o potencial que ela tem para transformar nosso sistema de saúde”, disse.

Com a implementação do Serviço Municipal de Telemedicina, Theodorico Ferraço pretende não apenas melhorar o acesso aos cuidados médicos, mas também proporcionar um atendimento mais eficiente e adaptado às necessidades dos cidadãos de Cachoeiro de Itapemirim.

foto ilustrativa