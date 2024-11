Ferraço recebe prefeitos eleitos de Muqui e Guaçuí para discutir desenvolvimento da região Sul

Na tarde desta quinta-feira (7), o deputado estadual e prefeito recém-eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), recebeu em seu gabinete os prefeitos eleitos de Muqui e Guaçuí, Sérgio Luiz Anequin, o “Camarão” (PL), e Vagner Rodrigues (PP), respectivamente. O encontro teve como foco principal o desenvolvimento econômico e social da região Sul do Espírito Santo, além de reforçar a importância da parceria entre os municípios capixabas.

Vagner Rodrigues, que vai assumir a Prefeitura de Guaçuí pela terceira vez, participou da reunião acompanhado do vereador reeleito Valmir Santiago (PP). Em sua fala, Vagner expressou sua admiração por Ferraço, destacando a liderança do deputado no cenário político estadual.

Vereador reeleito Valmir Santiago, Vagner Rodrigues e Ferraço.

“Cachoeiro levou para o Brasil o Rei Roberto Carlos, mas também tem Ferraço, que é um ícone na política capixaba. Como prefeito, quero trabalhar ao lado de Ferraço para fortalecer ainda mais nossa região”, afirmou Vagner.

Camarão destacou a relevância da parceria entre Cachoeiro e Muqui, lembrando a importância histórica de Ferraço no desenvolvimento de Muqui. “Ferraço fez história ajudando Muqui, e tenho certeza de que, juntos, podemos potencializar o crescimento das nossas cidades e da região Sul do estado”, completou o futuro prefeito de Muqui.

Camarão também enfatizou a confiança na liderança de Ferraço e o compromisso com o desenvolvimento regional. “Estamos iniciando essa jornada com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população. O trabalho de Ferraço tem sido fundamental para o progresso da região, e queremos continuar essa caminhada com ele, fortalecendo nossa parceria”, afirmou.

Ferraço, por sua vez, reafirmou seu compromisso com os municípios da região Sul. “Sempre estive ao lado dos municípios capixabas, especialmente da nossa região Sul, tanto como deputado estadual quanto federal. O meu trabalho vai continuar com o mesmo empenho para colocar Cachoeiro e região como a locomotiva do desenvolvimento do estado. Juntos, vamos trabalhar para transformar nossos municípios em exemplos de crescimento e qualidade de vida”, destacou Ferraço, ressaltando a importância de um trabalho conjunto entre as prefeituras para impulsionar a economia local e regional.

O encontro foi marcado por um ambiente de colaboração e otimismo, com os prefeitos eleitos alinhando esforços para implementar políticas públicas que promovam o bem-estar da população e estimulem o desenvolvimento sustentável em suas respectivas cidades e na região como um todo.