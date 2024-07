Ferraço se reunirá com motoristas de aplicativos para discutir melhorias no trânsito

O pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), tem demonstrado seu compromisso em ouvir diversas classes da sociedade para construir um plano de governo inclusivo e eficiente. Nesta terça-feira, dia 9 de julho, às 19h30, Ferraço se reunirá com motoristas de aplicativos na AABB para discutir condições de trabalho e melhorias no trânsito da cidade.

Esta será a segunda reunião de grupo realizada por Ferraço desde o início de sua pré-campanha. A primeira reunião foi com a classe empresarial, onde foram discutidos temas relevantes para o desenvolvimento econômico do município. Agora, Ferraço direciona sua atenção aos mais de 2 mil motoristas de aplicativos que atuam em Cachoeiro de Itapemirim.

Ferraço conta com o apoio de importantes representantes da categoria. Entre eles, Ronaldo Xavier, presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo do Sul do Espírito Santo (Amasul), e o diretor da instituição, Raphael Arruda. Ambos estarão presentes na reunião, fortalecendo o diálogo entre a categoria e o pré-candidato.

Rapahel Arruda conta que a Amasul conversou com todos os pré-candidatos para a apresentar as demandas da categoria, mas Ferraço foi o pré-candidato que mostrou abraçar a causa. “O único pré-candidato que propôs até o momento uma reunião aberta, com a participação popular, foi Ferraço. Os demais fizeram reuniões privadas, com grupinhos de motoristas, mas até o momento o único que está chamando o povo para participar é o Ferraço”, conta Arruda.

A reunião promete ser um espaço para que os motoristas de aplicativos possam expressar suas preocupações, dificuldades e sugestões diretamente a Ferraço. O objetivo é buscar soluções conjuntas para melhorar as condições de trabalho dos motoristas e promover um trânsito mais seguro e eficiente em Cachoeiro de Itapemirim.

Ferraço, que tem uma longa trajetória política com quatro mandatos de prefeito, oito de deputado estadual e três de deputado federal, está empenhado em construir uma campanha baseada no diálogo e na participação ativa da população. “Este encontro com os motoristas de aplicativos é mais um passo nesse sentido, demonstrando nossa disposição em ouvir e trabalhar em prol de todas as categorias profissionais da cidade”, disse.

Com o apoio dos motoristas de aplicativos, Ferraço reforça seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades reais dos trabalhadores e contribuam para o progresso de Cachoeiro de Itapemirim. A expectativa é que a reunião gere propostas concretas e ações efetivas para melhorar as condições de trabalho dos motoristas de aplicativos e a mobilidade urbana no município.

foto divulgação