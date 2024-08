Festa da Imigração Italiana em Alto Pongal neste domingo, 01

today27 de agosto de 2024 remove_red_eye31

Para celebrar tradições e costumes herdados dos imigrantes italianos, a comunidade de Alto Pongal, no interior de Anchieta, realiza a 16ª edição da Festa da Imigração Italiana no próximo domingo, 1º de setembro. Fartura de comidas típicas, danças e apresentações musicais e culturais fazem parte da programação.

Uma das atrações é o desfile da carretela italiana, que acontece na avenida principal da comunidade, a partir das 14h30, com a participação das famílias. Os participantes exibem a história dos moradores utilizando vestimentas dos antepassados e mostrando a presença da cultura italiana no cotidiano dos moradores da vila. Centenas de pessoas, moradores e visitantes, acompanham o cortejo festivo.

A Festa é uma realização das associações da comunidade de Alto Pongal, Escola Tia Marlene Petri e apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta.

Segundo um dos organizadores do evento, Igor Vetorazzi, a festa “busca festejar a coragem dos antepassados, que largarem tudo e se lançarem ao mar para o desconhecido e vivenciar a cultura trazida por eles”, ressalta.

Você sabia que Anchieta foi uma das portas de entrada de milhares de italianos no Brasil?

Na segunda metade do XIX, Anchieta, então Vila de Benevente, recebeu cerca de oito mil imigrantes italianos que tinham a missão de colonizar as áreas de vazio demográfico do território. O programa imigratório atraiu um grande contingente de agricultores provenientes, principalmente, do norte da Itália, da província de Trento.

Desde então, é notória a tradição deixada pelos colonos italianos. Seja nas construções, nos hábitos, na linguagem ou na gastronomia, o município tem traços e marcas que formam a identidade do povo anchietense, especialmente nas comunidades do Circuito dos Imigrantes (Alto Pongal, Alto Joeba, Córrego da Prata, Simpatia, Serra das Graças, Dois Irmãos e outras). A poucos minutos da praia, você encontra este reduto de descentes de italianos cheio de histórias e tradições.



Confira a programação

8h – Celebração na Igreja do Sagrado Coração de Jesus;

9h30 – Abertura do Espaço gastronômico – Centro de Convivência; Acolhida dos Passos dos Imigrantes;

10h – Recepção da Rainha e Princesas “La Bella Bambbina 2023”;

10h30 – Apresentação do Grupo de Dança ‘Nonna Adélia”;

11h – Apresentação musical da dupla Ni e Guinho; Almoço típico;

13h30 – Apresentação musical “Noi siamo la stòria”;

14h30 – Desfile da “Caretela” – Saída da casa de Luiz Lorencini”;

15h30 – Apresentação musical da Banda Gioco di Mora;

17h30 – Apresentação musical com a Banda Forró numa boa;

19h30 – La festa é finita. Ci vediamo nel 2025!

por Dirceu Cetto

foto Arquivo PMA