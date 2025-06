Festa de Cachoeiro 2025 confirma show gospel com PG no dia 26 de junho

today18 de junho de 2025 remove_red_eye28

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta quarta-feira (18), mais uma atração nacional confirmada para a Festa de Cachoeiro 2025: o cantor gospel PG (Paulo Gomes) sobe ao palco no próximo dia 26 de junho, quarta-feira, levando ao público uma noite de louvor, rock e adoração que promete emocionar.

O show integra a programação gospel do evento, que ainda contará com outras atrações a serem anunciadas nos próximos dias, compondo uma noite dedicada à música cristã dentro da programação oficial da festa, que celebra os 165 anos do município.

PG é reconhecido nacionalmente por sua trajetória marcante na banda Oficina G3 e por sua consolidada carreira solo, que o transformou em um dos principais nomes do rock gospel brasileiro. O artista atualmente se apresenta com o projeto PG RockTrio e mantém uma agenda ativa de shows por todo o país.

A presença de PG na Festa de Cachoeiro reforça o compromisso da administração municipal em oferecer uma programação diversificada, inclusiva e de qualidade, contemplando diferentes expressões culturais e religiosas.

A Festa de Cachoeiro 2025 será realizada de 25 a 29 de junho, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, com shows nacionais, atrações locais, rodeio, festival de talentos, feira de artesanato e muito mais. A programação completa será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura.