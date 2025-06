Festa de Cachoeiro 2025 já tem atrações confirmadas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim começou a divulgar as primeiras atrações da aguardada Festa de Cachoeiro 2025, que será realizada de 25 a 29 de junho, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. O evento contará com uma programação variada, que vai do axé ao sertanejo, passando pelo pop nacional e a valorização dos talentos locais.

Entre os shows nacionais já confirmados, destaque para a banda The Fevers, que se apresenta no dia 27 de junho, prometendo uma noite nostálgica com clássicos que marcaram gerações. No dia 28, o público vai curtir o som contagiante da banda Jammil, e, encerrando a programação musical no palco principal, no dia 29, a dupla Bruno & Barretto traz o melhor do sertanejo universitário para animar o público.

Além dos shows, a programação da Festa de Cachoeiro contará com o tradicional Rodeio, que acontecerá de 27 a 29 de junho, reunindo os amantes da montaria em touros e proporcionando noites de muita emoção e adrenalina.

A edição de 2025 também terá o São João Art’s na Praça, em sua 3ª edição. O espaço contará com a participação de empreendedores e artesãos locais, que terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos em uma feira que celebra a criatividade e a cultura de Cachoeiro.

Outra grande novidade será o 1º Canta Cachoeiro, festival musical que dará destaque aos talentos da cidade. A iniciativa busca revelar e valorizar os artistas locais, oferecendo um palco profissional para que possam brilhar diante do público cachoeirense.

No domingo, dia 29, após a tradicional missa de São Pedro, no Estádio do Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica, a atração será a cantora Eliana Ribeiro, um dos grandes nomes da música católica no Brasil, que promete emocionar o público com sua apresentação.

A prefeitura informa que outras atrações, incluindo shows gospel e regionais, ainda não foram oficialmente divulgadas por estarem em fase final de tramitação legal e assinatura de contratos. Assim que todos os processos forem concluídos, os nomes serão anunciados pelos canais oficiais da administração municipal.

Com uma programação que mistura tradição, fé, cultura e entretenimento, a Festa de Cachoeiro 2025 promete movimentar a cidade e atrair milhares de visitantes, aquecendo a economia e celebrando mais um ano de história do município.