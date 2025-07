Festa de Cachoeiro é celebrada com grande público, shows e zero ocorrências

A tradicional Festa de Cachoeiro, realizada entre os dias 25 e 29 de junho, confirmou mais uma vez sua força como o maior evento popular do município e um dos maiores do Espírito Santo. Com uma programação diversa, que uniu cultura, fé, música e entretenimento, a festa atraiu uma multidão ao longo dos cinco dias de celebrações.

O último dia, neste domingo (29), foi marcado por momentos de emoção e grande participação popular. Pela manhã, o tradicional desfile cívico tomou conta da Linha Vermelha, reunindo cerca de 5 mil pessoas, que acompanharam o cortejo de escolas, instituições e bandas marciais.

À tarde, o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa foi o ponto de encontro das famílias. A Turma da Tina animou a criançada com brincadeiras e apresentações lúdicas, enquanto o rodeio trouxe adrenalina e tradição para o público. O encerramento no parque ficou por conta do show da dupla Bruno e Barretto, que reuniu cerca de 15 mil pessoas em uma apresentação vibrante.

Ainda à noite, a celebração de São Pedro, padroeiro de Cachoeiro, lotou o Estádio Grêmio Santo Agostinho. Após a tradicional missa, mais de 5 mil pessoas participaram de um momento especial de fé e devoção, embalado pela apresentação da cantora Eliana Ribeiro, encerrando a festa em clima de espiritualidade e louvor.

Para o prefeito em exercício, Júnior Corrêa, o evento reforça a importância de valorizar a identidade e a cultura cachoeirense.“A Festa de Cachoeiro é o reflexo da nossa história e da força do nosso povo. Tivemos uma programação feita com carinho e responsabilidade, que movimentou a cidade, atraiu visitantes e proporcionou momentos únicos de celebração e união. Só temos a agradecer a todos os envolvidos”.

Um dos pontos altos da edição 2025 foi a segurança. Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, não foram registradas ocorrências relevantes durante os cinco dias de programação. “Tivemos uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O trabalho conjunto das forças de segurança garantiu um ambiente tranquilo e seguro para todas as famílias que participaram da festa”.

A secretária municipal de Cultura, responsável pela organização do evento, também celebrou os resultados. “Conseguimos unir o tradicional com o novo, proporcionando uma festa democrática, que valorizou nossos artistas locais, recebeu grandes atrações nacionais e emocionou o público. Ver o sorriso no rosto das pessoas é a maior recompensa”, disse Larissa Patrão.

Com estrutura bem planejada, atrações para todos os públicos e participação ativa das secretarias municipais, a Festa de Cachoeiro 2025 fortaleceu o sentimento de pertencimento e orgulho entre os cachoeirenses.

foto divulgação/PMCI