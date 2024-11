Festa Literária Combiousa terá show e lançamento de livro em Piúma

Para celebrar a publicação de uma coletânea literária reunindo escritores de Piúma e Anchieta, acontece, no dia 07 de dezembro, a Festa Literária Combiousa. O evento vai ocorrer na Praça Dona Carmen, em Piúma, e é gratuito. A festa contará também com tradução em libras e terá show, bate-papo literário, conversar com autores, autógrafos e atrações para as crianças.

Ao todo, são 52 escritores dos dois municípios que terão suas criações literárias publicadas na antologia “Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá”, publicada pela Editora Cousa. Alguns deles publicam pela primeira vez seus textos, enquanto outros já tinham experiências anteriores de publicação.



A seleção dos textos foi feita por nomes reconhecidos e premiados no âmbito da literatura brasileira: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor. “O que a gente vai apresentar é um livro com escritos das cidades, com os escritores das cidades, incentivando novos escritores, fortalecendo nomes que já escrevem e criando um intercâmbio, uma troca entre eles”, diz Saulo Ribeiro, idealizador do projeto.



A publicação faz parte do projeto homônimo Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, realizado pela Editora Cousa e Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio da EDP, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), e apoio das prefeituras de Piúma e Anchieta, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma e FortElétrico.



A Combiousa é um veículo Kombi adaptado pela editora para servir como um centro cultural itinerante, para que possa ajudar a difundir a literatura, a arte e a cultura em geral pelo território capixaba e de outros estados, sendo também uma atração à parte por onde passa.



As atividades da Festa Literária Combiousa têm início às 16 horas, quando haverá o Encontro Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, momento em que os autores dos textos publicados poderão interagir entre si e com convidados, em atividade com mediação da escritora Lívia Corbellari.



Participam do debate que vai abordar um pouco do universo do escritor no Brasil Marcelino Freire, autor de grandes obras que venceram prêmios como o Jabuti e o Machado de Assis; Fabiani Taylor, escritora de Piúma e autora de vários livros infantis; Henrique Rodrigues, escritor, gestor cultural e idealizador do Prêmio Caminhos da Literatura; e Caê Guimarães, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2020.



A abertura oficial da Festa Literária será às 18 horas, com a apresentação dos selecionados, lançamento do livro e sessão de autógrafo dos escritores. Em paralelo haverá oferta de brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças.

Para coroar a noite haverá ainda um show do cantor e compositor Edivan Freitas, em apresentação que contará a com participação especial de Leandro Berola, músico de Piúma. Edivan tem dois álbuns autorais gravados e parceria com grandes nomes da música brasileira. Mantém uma atividade e interesse constantes pela literatura e pela linguagem da canção popular, participando de oficinas e debates sobre este gênero musical. Também compõe e produz trilhas sonoras para espetáculos teatrais e documentários.



Expedição Monte Aghá

O projeto teve início no mês de agosto de 2024, com o lançamento de um chamado para autores enviarem seus textos. Enquanto corria o prazo de inscrições, a Caravana realizou ações nos dois municípios com oficinas de contação de histórias e poesia, além da realização de uma festa literária em Piúma e outra em Anchieta, trazendo artistas locais e visitantes com apresentações, shows e saraus para ampliar a oferta cultural e, ao mesmo tempo, mobilizar e incentivar as inscrições para a coletânea por parte de escritores locais.



“A gente precisa conectar produção e difusão literária porque uma não existe sem a outra. Se a gente publicar um livro e não pensar em como esse livro vai chegar nas pessoas, a gente não conseguirá realizar o objetivo, que é fazer a obra chegar até o outro”, explica Saulo Ribeiro.



A editora também está com chamada aberta para escritores de Colatina até o dia 10 de janeiro, por meio do projeto Poetas do Rio Doce. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @editoracousa.

Serviço

Festa Literária Combiousa

Quando: 07 de dezembro de 2024, das 16 às 20h

Onde: Praça Dona Carmem, Rua João Fernandes, 448, Piúma (ES)

foto Heitor Righetti