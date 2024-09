Festival da Moqueca Capixaba começa nesta quinta, 05, em Castelhanos

Tradicional, o evento tem se destacado no turismo gastronômico do Estado e carrega a marca de produzir a maior moqueca em panela de barro do mundo, cerca de 600 kg de ingredientes, entre peixes e temperos

O 8º Festival da Moqueca Capixaba está chegando. Do dia 5 a 8 de setembro os amantes do prato mais emblemático da gastronomia do Estado se reúnem na capital da moqueca capixaba: Anchieta, no litoral Sul capixaba. Realizado em um pavilhão montado no balneário de Castelhanos, o festival tem a expectativa de receber cerca de 6 mil visitantes.

A entrada do evento e todas as suas atividades são gratuitas. Já a aquisição da panelinha de barro para o Moquecão, que acontece no terceiro dia do Festival, pode ser realizada através do WhatsApp oficial, no link wa.me/5527988883593. Mas também pode ser adquirido na portaria do pavilhão. Até o dia 31 agosto, as panelinhas seguem no seu segundo lote (R$ 45).

Contando com a participação de cinco restaurantes, o festival possibilita ao público provar várias opções de moquecas. Com ou sem camarão, moqueca servida com talharim caseiro (que substitui o arroz) e até mesmo moqueca vegana. Além do prato protagonista, o festival reunirá ainda outros pratos com peixes, frutos do mar e carnes.

Segundo a presidente da Associação Castelhanos em Ação, realizadora do evento, Néia Dalbon Porto, o Balneário de Castelhanos está se fortalecendo como destino turístico. “Temos certeza de que o Festival da Moqueca e outros eventos do balneário têm uma grande contribuição no turismo capixaba. Essa é uma forma de valorizar e estimular o comércio, restaurantes e meios de hospedagem locais, ativando a economia nos períodos de baixa temporada”, defende.

A programação será dividida em dois momentos. Na quinta a sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, haverá ações voltadas para as escolas da região, recebendo estudantes para atividades pedagógicas pela manhã e pela tarde, recebendo a presença da Combiousa, kombi de poesias que percorre o Estado com atividades formativas e o IEMA, com ações de educação ambiental. Durante a noite, o pavilhão abre ao público com estandes de alimentação e agroindústrias, com apresentação de shows musicais e aula-shows de gastronomia.

Na quinta-feira (05), o Grupo Folclórico Português “Os Brandarinos” se apresenta às 19h. Logo em seguida o cantor Gustavo Ribeiro faz a sua apresentação às 21h. Já na sexta-feira (06), Gardênia Marques sobe ao palco para apresentar o Projeto Capixabices – uma homenagem aos artistas capixabas. A noite será encerrada com um show do Trio Maracá às 22h.

No sábado e no domingo, dias 7 e 8, o festival recebe uma programação especial, voltada para os turistas e visitantes. A partir das 10h da manhã do sábado começa a preparação do moquecão, a maior moqueca em panela de barro do mundo. O moquecão é realizado em conjunto por vários cozinheiros e motoqueiros do balneário. O prato leva cerca de 600 kg de ingredientes. Quando pronta, a moqueca é servida em panelinhas de barro – que são souvenirs colecionáveis. O almoço é servido ao som de Ananda e Vanessa.

Durante a tarde, o Pavilhão recebe aula show kids de tintura de urucum com a indígena Dona Zilma e o Moquecão Cultural, um grande encontro dos grupos de cultura popular de Anchieta, com o jongo Tambores de São Mateus, o Jaraguá, a Dança Italiana Nonna Adélia e a Dança do Café, ambos de Anchieta, e o boi pintadinho Boi Tornado, de Muqui.

A programação segue durante a noite com shows e outras atividades que se estendem durante o fim de semana até domingo à noite. No sábado (07), Lore Dalvi domina o palco às 20h. Às 22h a Banda Som e Cia realizará uma apresentação para agitar o público. No último dia do evento, Charlin Vieira se apresenta às 12h e Gabriel Rezzende sobe no palco às 16h para encerrar as apresentações do festival.

Um dos grandes destaques desta 8ª edição do Festival da Moqueca de Castelhanos é a Trilha Sensorial da Moqueca Capixaba. A trilha, por onde o público poderá passear, conta com vários recursos sensoriais, contará a história da panela de barro, passando pela ascendência indígena da moqueca, o uso do óleo de urucum e o saber do ofício das Paneleiras de Goiabeiras, até chegar à Anchieta, Capital Estadual da Moqueca.

O festival é uma realização da Associação Comercial Castelhanos em Ação com a organização do Clube Capixaba e apoio da prefeitura de Anchieta, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Espírito Santo.

SERVIÇO

Evento: Festival da Moqueca Capixaba

Dia: 5 a 8 de setembro

Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta

Endereço: Avenida Beira Mar, Praia de Castelhanos

Programação Completa

Dia 5 – quinta-feira

8h às 17h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

19h às 21h – Apresentação Cultural com Os Brandarinos

21h às 23h – Show com Gustavo Ribeiro

Dia 6 – sexta-feira

8h às 16h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

17h às 18h – Encontro Clube Capixaba

19h às 20h – Preparo do Moquecão

20h às 22h – Show com Gardênia Marques – Projeto Capixabices

22h à 00h – Show com Trio Maracá

Dia 7 – sábado

8h às 10h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca”

10h às 12h – Preparo do Moquecão

12h as 14h – Show com Ananda e Vanessa: Show Sorte

14h às 15h – Aula Show Kids de Óleo de Urucum: Chef Indígena Dona Zilma

15h às 18h – Moquecão Cultural

19h às 21h – Show com Lore Dalvi

22h às 00h – Show com Banda Som e Cia

Dia 8 – domingo

10h às 11h – Abertura do pavilhão

11h às 14h – Show com Charlin Vieira

15h às 16h – “Beleza não tem Idade nem Medida”

16h às 19h – Show com Gabriel Rezzende

19h às 20h – Encerramento do Evento