Festival de Quadrilha de Cariacica: interessados podem se inscrever até sexta (12)

today10 de maio de 2023 remove_red_eye41

A secretaria municipal de Cultura e Turismo (Semcult) está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (12) para grupos interessados em participar do Festival de Quadrilha. O evento acontecerá em junho durante as comemorações do aniversário de 133 anos da cidade.

Serão selecionados 16 grupos. Os interessados em participar podem obter informações na sede da Semcult, localizada no Centro Cultural Frei Civitella (Av. Expedito Garcia, em Campo Grande); pelos telefones (27) 3346-6342 / (27) 3346-6343; e pelo e-mail [email protected].

Para mais informações, conferir a lista de documentos e requisitos necessários, clique nos links abaixo:

Edital de chamamento

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV