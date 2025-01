Festival de Verão e Folia de Reis agitam fim de semana na Serra

O final de semana promete agitar os balneários da Serra com o Festival de Verão, enquanto a tradicional Folia de Reis de Nova Almeida mantém viva a fé e a cultura popular. A programação diversificada oferece opções para todos os gostos, com shows de diversos ritmos e a celebração de uma das festas mais importantes do calendário religioso.

Festival de Verão

Nos dias 4 e 11 deste mês, a praça das Águas em Jacaraipe será palco do Festival de Verão, com shows diversificados. No sábado (4), Kell do Cavaco e Luiz Massa prometem animar a noite, enquanto no dia 11, Kamilla e Léo Lima farão a alegria do público.

No domingo o Festival acontece em Manguinhos, na vila, a diversão ficará por conta dos cantores Leley e Emerson Xumbrega.

Folia de Reis de Nova Almeida

Em Nova Almeida, a Folia de Reis segue com força total, celebrando a chegada dos Reis Magos. A programação inclui missas, procissões, terços e shows de forró, que contam com a participação de diversas bandas locais.

A Folia de Reis é uma tradição secular que celebra a chegada dos Reis Magos ao menino Jesus. Além de seu valor religioso, a festa também possui grande importância cultural, preservando costumes e músicas populares. Em Nova Almeida, a Folia de Reis reúne famílias e amigos, fortalecendo os laços comunitários e transmitindo a tradição para as novas gerações.

“O verão da Serra é repleto de festividades. Neste fim de semana temos o Festival de Verão e a festa de Folia de Reis que oferecem uma oportunidade única para moradores e turistas vivenciarem experiências culturais e religiosas diversas, como as tradicionais apresentações dos grupos de Folia de Reis. Venha celebrar a cultura na Serra!” , frisou o prefeito da Serra, Weverson Meireles.

Confira a programação

Sábado (04)

Festival de Verão Jacaraipe

Local – praça Encontro das Águas

20h – Kell do Cavaco

22h – Luiz Massa

Folia de Reis de Nova Almeida

Local – em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

19 horas – Santo Terço com Nossa Senhora Aparecida

Shows

20h45 – Jean Corrêa

22h30 – Banda Forró Raiz

Domingo (05)

Festival de Verão Manguinhos

Local – Vila de Manguinhos

15 horas – Leley

17 horas – Emerson Xumbrega

Folia de Reis de Nova Almeida

Local – em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

19 horas – Santo Terço com Santíssima Trindade

Shows

20h45 – Forró Fascinação

21h45 – Forró Mafuá

22h30 – Roberson Rodrigues

Segunda (06)

Folia de Reis de Nova Almeida

Local – em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

17 horas – Carreata com imagem dos Santos Reis saindo de frente da igreja

19 horas – Terço Mariano

21h15 – Banda Fé Maior

22h30 – Os Carreteiros

Sábado (11)

Festival de Verão Jacaraipe

Local – Praça Encontro das Águas

20 horas – Kamilla

22 horas – Léo Lima

foto Edson Reis