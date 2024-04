Festival gastronômico celebra cultura capixaba com o Fest Torta em Vitória

today19 de abril de 2024 remove_red_eye27

Neste sábado (20) e domingo (21), no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, vai acontecer uma celebração da cultura gastronômica capixaba, com a realização do Fest Torta Capixaba. O evento promete satisfazer os paladares mais exigentes com as tortas de frutos do mar e encantar os participantes com uma atmosfera festiva e acolhedora.

O Fest Torta Capixaba conta com o apoio da Secretaria do Turismo (Setur), que reconhece a importância deste evento não apenas como uma oportunidade para apreciar a culinária local, mas também como um meio de impulsionar o turismo na região.

“O festival ajuda a promover nossa gastronomia e contribui para que pessoas de outras regiões possam visitar o bairro e conhecer nossa cultura”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Além da gastronomia, o Fest Torta Capixaba, que tem início às 9h e vai até as 0h, oferece uma programação diversificada com a presença de DJs locais e artistas, como Barol Beats, Leonardo Valentim e Lorelain.