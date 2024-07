Filme “Motel Destino” ganha trailer oficial

Ovacionado em Cannes, o thriller erótico cearense protagonizado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha estreia no circuito brasileiro no dia 22 de agosto

MOTEL DESTINO, novo filme do diretor Karim Aïnouz, ganha seu trailer oficial. Depois de realizar a première mundial na competição oficial de Cannes, em maio deste ano, o cineasta vai presentear a sua cidade natal de Fortaleza com a primeira exibição nacional do longa-metragem. Com produção da Gullane e distribuição da Pandora Filmes, o título conta com Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. A estreia de MOTEL DESTINO acontece em 22 de agosto.

Primeiro filme do diretor rodado inteiramente no estado desde ‘O Céu de Suely’ (2006), MOTEL DESTINO estreia no circuito brasileiro no dia 22 de agosto após grande repercussão e reverência da crítica internacional no Festival de Cannes, em maio deste ano. A pré-estreia do longa abre a programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola na qual surgiu o embrião do projeto. O thriller erótico é protagonizado por Iago Xavier, ator revelação selecionado por teste entre outros 500 nomes.

“Depois de tantos anos longe do Brasil, ainda mais tempo longe do Ceará, colocar esse filme no mundo é, para mim, uma felicidade imensa. Os últimos anos foram muito difíceis, em que sobrevivemos a uma pandemia e um governo fascista. MOTEL DESTINO é uma ode ao desejo como motor da vida”, celebra o diretor.

Elemento recorrente na filmografia de Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo de MOTEL DESTINO. As cores fortes e vibrantes do litoral nordestino dão a tônica visual-narrativa da nova obra, enquanto o estabelecimento de beira de estrada que dá título ao filme é, segundo ele, “o principal personagem do enredo e o local onde se entrecruzam questões crônicas da realidade brasileira”. O longa é um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revolta são, não raramente, a saída possível.

“Me interessa muito falar de desejo e revolta, temas de absoluta relevância no Brasil contemporâneo. ‘Motel’ é uma saga do encontro de um rapaz em fuga, totalmente vulnerável, com uma mulher aprisionada pelas dinâmicas de um casamento abusivo. Unidos pelo destino, seus caminhos se cruzam e a história se desenrola”, resume Aïnouz.

MOTEL DESTINO é uma produção da Cinema Inflamável e Gullane, coproduzido internacionalmente pela francesa Maneki Films e pela alemã The Match Factory, em associação com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films (UK). O filme também é coproduzido por Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil e conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e investimento do Fundo Setorial Audiovisual e apoio institucional da ANCINE. No Brasil, o filme será distribuído pela Pandora Filmes e co-distribuido pela Gullane+, enquanto The Match Factory responde pelas vendas internacionais.

A narrativa nasceu da parceria de Karim com o Laboratório de Cinema da Porto Iracema das Artes, escola de formação em artes da Secretaria de Cultura do Ceará, gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar, com sede em Fortaleza. O diretor é um dos criadores do laboratório, o CENA 15, onde atuou como tutor durante nove anos e do qual hoje é mentor. Foi lá que ele convidou o roteirista cearense Wislan Esmeraldo para desenvolver o roteiro do projeto. Mais tarde, Mauricio Zacharias se juntou ao processo, repetindo a parceria realizada com o cineasta em “Madame Satã” e “O Céu de Suely”.

“Eu me inspirei bastante na pornochanchada e no cinema policial. Posso resumir MOTEL DESTINO como um thriller erótico, mas ele é, antes de tudo, uma história de amor. O amor entre um jovem periférico que vive a revelia de um sistema que deseja sua extinção e uma mulher se encontra em um relacionamento abusivo e desafia as opressões e tentativas constantes do patriarcado de silenciá-la”, adianta Aïnouz.



Por trás das câmeras, a diretora de fotografia Hélène Louvart, renomada por seus trabalhos em “A Vida Invisível” e “Never Rarely Sometimes Always”, captura com sutileza as nuances visuais do filme. A montadora Nelly Quettier, reconhecida por “Beau Travail” e “Lazzaro Felice”, imprime uma precisão rítmica à narrativa, enquanto o diretor de arte Marcos Pedroso, de “Madame Satã” e “Praia do Futuro”, agrega uma rica expressão artística à obra ao explorar as fortes cores do nordeste. A produção foi liderada por Janaina Bernardes (Cinema Inflamável) e Fabiano Gullane e Caio Gullane (Gullane). Além dos três protagonistas já mencionados, Renan Capivara, Yuri Yamamoto, Fabíola Líper, Isabela Catão e Jupyra Carvalho completam o elenco.

No segundo semestre de 2024, o diretor inicia as filmagens de “Rosebushpruning”, o seu segundo longa em inglês. Antes, rodou “Firebrand” – com Alicia Vikander e Jude Law – no Reino Unido, “Marinheiro das Montanhas” e “Nardjes A.” na Argélia, “A Vida Invisível” (vencedor do prêmio Un Certain Regard, no Festival de Cannes) no Rio e “Aeroporto Central” (2018) em Berlim. Com filmagens divididas entre Brasil e Alemanha, “Praia do Futuro” (2014) foi o último projeto realizado por Karim em solo cearense, embora a maior parte da trama tenha sido ambientada na cidade europeia.

Sinopse

Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.