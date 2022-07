FILMES | Confira os lançamentos exclusivos da semana no Looke

‘Terras Perigosas’, ‘Tocados pelo Sol’ e ‘Sex Tape’, lançamentos exclusivos, chegam em 28 de julho

O Looke, plataforma de filmes e séries, disponibiliza mais 32 títulos para seus assinantes em 28 de julho. Entre as estreias, destaque para os conteúdos exclusivos “Terras Perigosas“, ‘”Tocados pelo Sol” e “Sex Tape – Ninguém por Ver“, além da segunda temporada de “Sintomas“, série dirigida por Hugo Prata e estrelada por Augusto Madeira e Marjorie Gerardi.

Confira os destaques da semana e assista aos trailers:

Terras Perigosas (High Groun) | Ação, Suspense, Aventura

Clique aqui para assistir ao trailer

Sinopse: nas paisagens deslumbrantes da Austrália dos anos 1930, o jovem aborígine Gutjuk, em uma tentativa de salvar o último membro de sua família, se une ao ex-soldado Travis. Eles partem em uma jornada para rastrear Baywara, o tio do jovem, o guerreiro mais perigoso da região. Conforme Travis e Gutjuk viajam pelo interior, uma relação de confiança começa a ser criada. Mas, quando a verdade sobre as ações passadas de Travis são reveladas, é ele quem se torna a caça.

Direção: Stephen Maxwell Johnson.

Elenco: Simon Baker, Jacob Junior Nayinggul, Guruwuk Mununggurr, Jack Thompson, Callan Mulvey, Caren Pistorius, Ryan Corr.

Tocados pelo Sol (Sunburned) | Drama

Clique aqui para assistir ao trailer

Sinopse: Claire está de férias com sua irmã Zoe e sua mãe Sophie em um hotel resort no sul da Espanha. Sophie passa os dias na piscina e não mostra o mínimo de interesse pelas filhas. No começo, Claire se apega a sua irmã mais velha Zoe, que misericordiosamente a deixa ir junto. Mas quando Zoe conhece um garoto de sua idade, Claire fica sozinha. Na praia, Claire faz amizade com Amram, um adolescente senegalês que vende produtos na praia. Conforme o relacionamento entre os dois se aprofunda, Claire tenta ajudá-lo, mas sem querer a desoladora situação de Amram fica ainda pior.

Direção: Carolina Hellsgård.

Elenco: Sabine Timoteo, Zita Gaier, Gedion Oduor Wekesa, Nicolais Borger.

Sex Tape – Ninguém Pode Ver (À genoux les gars aka Sextape) | Comédia

Clique aqui para assistir ao trailer

Sinopse: Yasmina e Rim são duas irmãs muçulmanas adolescentes. Quando Yasmina conhece Salim, o melhor amigo de Majid, namorado de sua irmã, seus desejos sexuais afloram. Até que ela, relutantemente, é convencida a dar a Salim o sexo oral que ele tanto deseja. Mas, depois de descobrir que Majid filmou tudo, Yasmina se sente uma idiota e tenta usar todo seu poder de manipulação para evitar que o vídeo vaze.

Direção: Antoine Desrosières.

Elenco: Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai.

Série

Sintomas | Comédia | 2.ª Temporada – 7 episódios

Na segunda temporada de Sintomas, Marjorie e seu terapeuta Oscar continuam com a terapia. Já se passou um ano de pandemia, os sintomas dela sofreram mutações e evoluíram para algo ainda mais estranho por conta do isolamento social.

Direção: Hugo Prata.

Elenco: Augusto Madeira, Marjorie Gerardi.

Chegam também ao Looke:

Através da Sombra

O Outro Lado do Paraíso

O Contato

O Sinal De Deus Departamento Q – Em Busca de Vingança

O Capitão

O Príncipe Negro

Uma Vida Sem Limites

A Garota Morta

Paixões Paralelas

O Substituto

Uma Loira de Verdade

Encontro com o Acaso

Balas Voando, entre outros