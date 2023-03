Final da Batalha do NB celebra a força do rap e cultura periférica capixaba neste sábado (18)

Após as seletivas realizadas em Viana e em diferentes regiões do Estado, o público conhecerá, neste sábado (18), os MCs campeões da Batalha do NB, projeto que revela artistas de rap capixabas em um duelo de rimas. Eles vão se reunir na grande final, das 17h às 22h, na Praça de Nova Bethânia, em Viana. O evento terá transmissão ao vivo pela TVE, com exibição simultânea pelo perfil no Facebook e o canal da emissora no YouTube.

O desafio celebra três anos da Batalha do NB, como é chamada a batalha de rimas desenvolvida por adolescentes e jovens moradores do bairro de Nova Bethânia – uma roda cultural em que MCs (mestres de cerimônia) se enfrentam por meio de rimas baseadas no improviso e na criatividade.

A competição tem regras preestabelecidas, por meio das quais o júri técnico avalia aspectos como formato e dinâmica da batalha, ataque e resposta, criatividade, musicalidade, flow (ou fluência, equivalente à melodia no canto), linguagem, postura, ritmo e conhecimento. Manifestações de violência, opressão ou preconceito não são toleradas e pressupõem penalidade grave durante o julgamento e a análise técnica das disputas.

A finalíssima da Batalha do NB vai reunir oito MCs de Viana – Dog Mal, Morales, Igris, ND, Faraó, FR, Kaelo e GB – e outros oito classificados em batalhas de rimas de diferentes regiões do estado: BTreze (Vitória); Nito (Venda Nova do Imigrante); Aonze (Colatina); Kael (Cariacica); NK (Serra); Pdzin (Vitória); Noturno (Linhares); e GN (Serra).

Os duelos vão acontecer em quatro etapas: oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, com os confrontos definidos por sorteio no dia do evento. Nos intervalos, haverá apresentações dos artistas de hip-hop Emy Alves, Afrodin e Andinho Dias, selecionados por meio de edital lançado pelo Coletivo Cultura Bethânia e pela organização da Batalha do NB.

O projeto foi contemplado pelo Edital 003/2021 – Seleção de Projetos de Valorização da Cultura Urbana no Estado do Espírito Santo, da Secretaria da Cultura (Secult), e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo de Viana (Semect).

Ineditismo

Para o diretor da TVE, Hugo Reis, a transmissão ao vivo da batalha de rimas demonstra o compromisso da emissora com a produção cultural das juventudes capixabas. “A parceria da TVE Espírito Santo com o Coletivo Bethânia reforça nosso compromisso em difundir a diversidade da cultura capixaba, seja do centro, seja da periferia”, assinala Hugo.

O diretor destaca o ineditismo da cobertura: “A TVE já acompanha com muita satisfação os inúmeros projetos do coletivo na região da Grande Bethânia, e agora teremos, pela primeira vez, no Espírito Santo, a transmissão em TV aberta de todas as etapas de uma batalha de rimas, celebrando os três anos da Batalha do NB. É um momento muito rico para a emissora pública dos capixabas”.

FINALÍSSIMA

Batalha do NB

Data: 18/03 (sábado)

Horário: das 17h às 22h

Local: Praça de Nova Bethânia, Viana

Entrada franca

CONHEÇA OS MCS FINALISTAS

MC Dog Mal – Gustavo Murillo J. Moreira, classificado na Batalha do NB, de Nova Bethânia, Viana;

MC Morales – Lucas Matheus Santos Silva, classificado na Batalha do NB, de Nova Bethânia, Viana;

MC ND – Ernando da Silva Neves, classificado na Batalha do NB, de Nova Bethânia, Viana;

MC Igris – Leandson Wigner Melo Piedade, classificado na Batalha do CX, de Caxias do Sul, Viana;

BTreze MC – Wanderson Neves Borges, classificado na Batalha da Morta, da Ilha das Caieiras, Vitória;

MC Nito – Vinícius Traback da Silva, classificado na Batalha do Imigrante, de Venda Nova do Imigrante;

MC FR – Fernandis Ribeiro dos Santos, classificado na Batalha do MN, de Marcílio de Noronha, Viana;

MC Kaelo – Suriel Fontes Faria, classificado na Batalha do NB, de Nova Bethânia, Viana;

MC Do Carmo – Jhenis do Carmo Nazaré, classificado na Seletiva do NB, de Nova Bethânia, Viana;

MC Aonze – Alan da Costa dos Anjos, vencedor da Batalha do Poli, de São Silvano, Colatina;

MC Kael – Mykael dos Passos Pereira, vencedor da Batalha do Castelo, de Castelo Branco, Cariacica;

MC NK – Maurício Alves Garcia, vencedor da Batalha do Ailka, de Serra Sede, Serra;

MC Pdzin – Emanuel Peterson Duarte Medeiros, vencedor da Batalha do Coreto, de Maruípe, Vitória;

MC Noturno – Paulo Henrique Alves, vencedor da Batalha da 22, Centro, Linhares;

MC GN – Guilherme Nunes, vencedor da Batalha da Orla, de Jacaraípe, Serra;

MC Faraó – Emerson, classificado na Batalha do MN, de Marcílio de Noronha, Viana.

SHOWS MUSICAIS

19h30 – Emy Alves

20h20 – Afrodin

21h20 – Andinho Dias

REGRAS DA BATALHA DE RIMAS:

Durante os duelos, o júri técnico avalia questões como formato e dinâmica da batalha, ataque e resposta, criatividade, musicalidade, flow (fluência), linguagem, postura, ritmo e conhecimento.

Não serão toleradas nas batalhas manifestações de violência, opressão ou preconceito, como machismo, racismo, capacitismo, homofobia, transfobia, gordofobia, entre outras. A ocorrência dessas manifestações pressupõe penalidade grave durante o julgamento e análise técnica das disputas.

