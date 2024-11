Fiscalização em Viana encontra alimentos sem identificação em distribuidora de bebidas

Na tarde desta quinta-feira (07), agentes da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN), em conjunto com a Guarda Municipal e o Procon, realizaram uma operação em uma distribuidora de bebidas e alimentos localizada no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que alertava para a possível venda de produtos vencidos no estabelecimento.

Durante a fiscalização foram encontradas 50 embalagens de linguiça caseira, com aproximadamente 500g cada, sem qualquer identificação de data de fabricação, colocando em risco a segurança alimentar dos consumidores. Além da irregularidade nos produtos, o proprietário não apresentou o alvará de funcionamento do local.

Ao realizar uma revista, a Guarda Municipal encontrou com o proprietário uma pistola carregada e municiada. Após verificarem o registro, os agentes constataram que a arma pertencia a um Policial Militar do Ceará.

Diante dos fatos, o dono da distribuidora foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos.