Força Local está com inscrições abertas até dia 09 para cursos de qualificação e desenvolvimento

Fornecedores de Anchieta, Guarapari e Piúma podem se inscrever até 9 de agosto, sexta-feira, para as jornadas de Desenvolvimento e Qualificação do programa Força Local, uma iniciativa da Samarco. Os cursos, gratuitos e realizados em parceria com o Sebrae, visam fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde a Samarco atua.

Neste ano são oferecidas as seguintes capacitações: Jornada MEI; Empretec; Jornada Vender Mais; e Jornada Gestão de Pessoas e Lideranças.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Samarco ( www.samarco.com.br ) ou por meio do link: https://forms.office.com/r/nws54P2FKA . Os locais onde as capacitações serão realizadas serão definidos após o encerramento das inscrições.

Rodada de Negócios

Em julho deste ano foi realizada a 4ª rodada de negócios do Força Local. O evento virtual do Espírito Santo contou com a participação de 42 fornecedores de vários segmentos que tiveram a oportunidade de apresentar e oferecer serviços e produtos para Samarco e empresas parceiras como a Manserv, In Haus e Construtora Lage e Gomes. Ao todo, foram 84 reuniões durante a rodada.

Raphael Silva Alcides, sócio proprietário da Clínica Lourdes, empresa de segurança do trabalho situada em Guarapari, destacou que a rodada de negócios foi produtiva e ampliou os horizontes dele para uma melhoria contínua. “Durante o evento pude apresentar a empresa. Essa experiência me fez sair da minha zona de conforto e demonstrar um pouco mais do meu potencial, tanto pessoal quanto da clínica”.